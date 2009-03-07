هیچکدام از ترقه و فشفشه های موجود در کشور استاندارد نیست

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: تاکنون هیچ تاییدیه، مجوز یا پروانه استانداردی برای ترقه و فشفشه تولیدی داخل کشور توسط موسسه استاندارد صادر نشده است.

محمد مهدی جعفری با بیان اینکه برای انواع ترقه و فشفشه های وارداتی نیز مجوزی صادر نشده است، ادامه داد: ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیر استاندارد و غیر قابل اطمینان بوده و استفاده از آنها بسیار خطرناک است.

وی افزود: استفاده از این وسایل غیر استاندارد ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به خصوص به چشم و گوش وارد کند و موجبات سوختگی شدید شود.

جعفری با اشاره به انتشار گازهای سمی ناشی از انفجار ترقه و فشفشه افزود: تا کنون برای این گونه اقلام، استاندارد بین المللی یا ملی تدوین نشده است.