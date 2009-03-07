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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۸

هشدار/

هیچکدام از ترقه و فشفشه های موجود در کشور استاندارد نیست

هیچکدام از ترقه و فشفشه های موجود در کشور استاندارد نیست

کرج - خبرگزاری مهر: ترقه و فشفشه های موجود در کشور استاندارد نیست و مصرف کنندگان این وسایل باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: تاکنون هیچ تاییدیه، مجوز یا پروانه استانداردی برای ترقه و فشفشه تولیدی داخل کشور توسط موسسه استاندارد صادر نشده است.

محمد مهدی جعفری با بیان اینکه برای انواع ترقه و فشفشه های وارداتی نیز مجوزی صادر نشده است، ادامه داد: ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیر استاندارد و غیر قابل اطمینان بوده و استفاده از آنها بسیار خطرناک است.

وی افزود: استفاده از این وسایل غیر استاندارد ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به خصوص به چشم و گوش وارد کند و موجبات سوختگی شدید شود.

جعفری با اشاره به انتشار گازهای سمی ناشی از انفجار ترقه و فشفشه افزود: تا کنون برای این گونه اقلام، استاندارد بین المللی یا ملی  تدوین نشده است.

کد مطلب 844833

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