"تن تن" اسپیلبرگ و جکسن در مرحله تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد اسپیلبرگ در یک برنامه زمانی 32 روزه فیلمبرداری صحنه‌های "پرفورمنس کپچر" اولین بخش از سه‌گانه سینمایی "تن تن" را به پایان می‌رساند و بعد پروژه را در اختیار جکسن قرار می‌دهد که از تهیه‌کنندگان پروژه است.

جکسن در 18 ماه آینده کار خود را در استودیو وتا دیجیتال در نیوزیلند با تمرکز بر جلوه‌های ویژه فیلم ادامه می‌دهد. این استودیو تولید جلوه‌های ویژه که متعلق به خود جکسن است، در تولید مجموعه "ارباب حلقه‌ها" نیز مشارکت داشته است.



مجموعه قصه‌های مصور "تن تن" که درباره یک خبرنگار جوان ماجراجو است، در سطح بین‌المللی شهرت دارد. ژرژ رمی نویسنده بلژیکی معروف به هرژه اولین قسمت این مجموعه را 80 سال پیش نوشت. "تن تن" در فاصله 1929 تا 1976 منتشر شد و بیش از 200 میلیون نسخه از آن به فروش رسید. این مجموعه به بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده است.

اسپیلبرگ، پیتر جکسن و کاتلین کندی تهیه‌کنندگان این سه‌گانه هستند که با همکاری سونی پیکچرز اینترتینمنت و پارامونت پیکچرز تهیه‌ می‌شود. فیلم اول را اسپیلبرگ و فیلم دوم را جکسن کارگردانی می‌کند.



این فیلم‌ها به صورت سه‌بعدی و کاملا دیجیتال تهیه می‌شود. شیوه کار به صورتی است که حرکت‌های یک بازیگر ثبت می‌شود و سپس برای خلق یک شخصیت انیمیشنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"ماجراهای تن تن: راز اسب شاخدار" عنوان اولین قسمت مجموعه سینمایی "تن تن" است که بر مبنای کتاب یازدهم از مجموعه 24 قسمتی هرژه ساخته می‌شود. فیلمنامه را استیون مافت، ادگار رایت و جو کورنیش نوشته‌اند.

کندی و اسپیلبرگ اولین بار سال 1983 سعی کردند حقوق سینمایی این مجموعه را از آن خود کنند و این زمانی بود که تعدادی از منتقدان به شباهت‌های میان فیلم "مهاجمان صندوقچه گمشده" اسپیلبرگ با قصه‌های "تن تن" اشاره کردند.

اما این پروژه تا دو سال پیش و زمانی که تکنولوژی موشن کپچر بالاخره شرایط کار روی را فراهم آورد، به مرحله تولید نرسید. جیمی بل بازیگر فیلم تحسین‌شده "بیلی الیوت" در این مجموعه نقش تن تن را بازی می‌کند.

دانیل کریگ بازیگر مامور 007 مجموعه جیمز باند نیز در اولین فیلم مجموعه به نقش شخصیت اهریمنی راکام سرخ ظاهر می‌شود. قرار است "ماجراهای تن تن: راز اسب شاخدار" سال 2011 نمایش داده ‌شود.