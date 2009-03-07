به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های آتی اجلاس شورای وزیران و اجلاس سران کشورهای عضو اکو در تهران پرداخت.

وی افزود: اجلاس سران اکو در 3 سطح معاونان وزیران خارجه، وزیران و سران برگزار می شود که دستور کار معاونان وزرای خارجه طی پیش نویس برای اجلاس شورای وزیران و بررسی موافقتنامه های حمل و نقل و انرژی است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین یادآور شد: اجلاس معاونان وزیران خارجه اکو طی امروز و فردا در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار می شود.

قشقاوی همچنین از برگزاری اجلاس شورای وزیران اکو در تاریخ 19 اسفند با هدف زمینه سازی برای اجلاس سران اکو خبر داد.وی تصریح کرد: اجلاس سران اکو در 20 اسفند و با دستور کار روند کلی حرکت اکو و بررسی موافقتنامه ها در تهران برگزار می شود.

در این اجلاس گزارش دبیر کل ارائه خواهد شد و روسای کشورهای عضو اکو سخنرانی خواهند کرد، همچنین از تمبر یادبود این اجلاس رونمایی خواهد شد و تاریخ و محل اجلاس آتی اکو مشخص خواهد شد.

قشقاوی با اشاره به حضور حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان،عبدالله گل رئیس جچمهور ترکیه، امام علی رحمان و بردی محمد اف روسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان از حضور امیر قطر و رئیس جمهور عراق به عنوان میهمانان ویژه این اجلاس خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: ریاست این اجلاس را دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر عهده خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش سهم اکو از تجارت جهانی را 2.8 درصد توصیف کرد و گفت: ظرفیت موجود حدود 700 میلیون دلار است ولی تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اکو بالغ بر هزار میلیارد دلار می باشد.

قشقاوی افزود: پروژه مهم قطار مسافری و باری آلماتی- تاشکند - تهران - آستانبول و آلماتی - بندر عباس در این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین سه بخش تجارت و حمل و نقل و انرژی را سه اولویت مهم اکو توصیف کرد.