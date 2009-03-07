عدم ارتباط علم و صنعت معضل امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد فاریابی صبح امروز در میزگرد تخصصی همایش سراسری عایقهای رطوبتی افزود: برگزاری همایش‌ها و کنفرانسهای تخصصی با حضور هر دو طرف می تواند به عنوان نقطه عطفی در تعامل موثر مراکز دانشگاهی با فعالان عرصه صنعت عایق ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه صنعت عایق کشور از حیث بهره مندی از یافته های پژوهشی دانشگاه ها مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته حرکتهای علمی و تکنولوژیکی در شکوفایی روز افزون صنعت به طور موثر نقش آفرینی می کند.

وی از بازاریابی به عنوان یک علم مدرن و فرارشته ای یاد کرد و افزود: هم اکنون در تمام محافل اقتصادی دنیا مدیریت بازاریابی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

فاریابی، تعریف "تلاش برای برآورد کردن نیازهای مشتریان" را تعریف منسوخ شده و سنتی علم بازاریابی دانست و گفت: امروزه از بازاریابی به عنوان "مدیریت ارزش" یاد شده و مدیران، مشتریان را سهامداران حقیقی واحدهای تولیدی می دانند.

این استاد دانشگاه، تقدم تولید بر نیاز مشتری و بازار را اشتباهی بزرگ و رایج در کشور معرفی کرد و افزود :اکنون در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ابتدا نیاز بازار با اصول علمی شناسایی شده و سپس مبادرت به تولید می شود.

فاریابی محصول باکیفیت، قیمت مناسب، ترفیع فروش، توزیع مطلوب، داشتن امکانات فیزیکی مدرن و پرسنل خلاق را هفت اصل مدیریت ارتباط با مشتریان دانست و بر لزوم رعایت این اصول توسط واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هدفمندی در فروش را عامل جذب سهم بیشتری از بازار مصرف خواند و تصریح کرد: طبق نتایج یک بررسی علمی 66 درصد مشتریان، دلیل فاصله گرفتن از فروشندگان را احساس بی توجهی به خود می دانند.

فاریابی تاکید کرد: یک قانون کلی در بازار می گوید که کسانی که در بازار بیشتر تلاش می کنند به نتیجه نمی رسند بلکه کسانی دیر یا زود موفق می شوند که خردمندانه کار می کنند.