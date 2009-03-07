قاسمی جامی درباره کارگردانی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "همانطور باش که دوستت دارم" را نوشته‌ام و به زودی درخواست پروانه ساخت آن ارائه می‌شود. پس از دریافت پروانه ساخت فیلم را بهار سال آینده کلید می‌زنم. فیلم فضایی اجتماعی با رگه‌های طنز دارد.

وی درباره مراحل فنی فیلم "پریا" گفت: تدوین این فیلم به زودی به پایان می‌رسد. پس از پایان این مرحله تدوین نهایی با مشاوره یک تدوینگر حرفه‌ای انجام می‌شود. صحبت‌هایی برای ساخت موسیقی شده و احتمالا موسیقی فیلم را محمدرضا علیقلی می‌سازد. فیلم به زودی آماده نمایش می‌شود و اولین اکران آن در جشنواره فیلم کودک همدان است.

کارگردان فیلم‌های "چشم شیشه‌ای" و "تا مرز دیدار" افزود: من پیش از این هم تجربه‌هایی در سینمای کودک داشته‌ام و به این عرصه تعلق خاطر دارم. "پریا" تلاشی تازه در این عرصه است که در فضایی فانتزی و مفرح انجام شده و فکر می‌کنم برای مخاطب جذاب باشد.

داستان "پریا" درباره زنی نویسنده است که برای کودکان قصه می‌نویسد. وقتی یکی از شخصیت‌های‌ داستانی، این نویسنده را می‌دزدد، دخترش وارد عمل می‌شود و این مسئله ماجراهایی به همراه دارد. رضا شفیعی‌جم، الیزابت امینی، ترلان پروانه و مرتضی ضرابی بازیگران این فیلم هستند. "زمزمه" و "بچه‌های بهشت" فیلم‌های دیگر قاسمی‌جامی هستند.