حزب الله درخواست انگلیس برای مذاکرات محرمانه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "محمود قماطی" تصریح کرد: این تلاش ها چیز جدیدی نیست. انگلیسی ها از یک سال پیش تاکنون برای گفتگو با ما تلاش می کردند اما آنها می خواستند این گفتگو محرمانه باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما به درخواست انگلیس پاسخ مثبت ندادیم زیرا می خواهیم بگوییم کشوری که حزب الله را در گذشته تروریست توصیف می کرد چگونه می خواهد با ما گفتگو کند.

قماطی در ادامه گفت: اگر گفتگو امری مطلوب است پس باید آشکار باشد.

نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله خاطرنشان کرد که اظهارات مقامات انگلیس در رابطه با گفتگو با حزب الله بیانگر این است که تروریستی خواندن جنبش حزب الله اشتباه بوده است و آنها می خواهند از موضع اشتباه خود بازگردند اما این امر را طی مراحلی انجام دهند.

در همین راستا "محمد فنیش" وزیر کار لبنان در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت: حزب الله هیچ مانعی در برقراری تماس با هر کشوری نمی بیند اما این تماس ها بر اساس ساز و کارهای سازماندهی شده خواهد بود.

"ابراهیم الموسوی" یکی از مسئولان اطلاع رسانی حزب الله نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که اقدام انگلیس گامی درست است و ما در انتظار هستیم که این صحبت ها به واقعیت تبدیل شود.

لازم به ذکر است که "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس روز گذشته در گفتگو با رادیو بی بی سی از آمادگی کشورش برای گفتگو با حزب الله خبر داده بود.

"باری مارتسون" سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس نیز گفته است: حزب الله پدیده ای سیاسی و جزو تفکیک ناپذیر بافت ملی لبنان است.