سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی لرستان تصویب شد

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: عمده ترین دلایلی که سازمان بهزیستی استان لرستان را به سمت تدوین طرح سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی سوق داده شامل افزایش کمی آسیبهای اجتماعی با توجه به تنوع آسیبهای اجتماعی، افراد در معرض آسیب، کاهش سن آسیب دیدگان، ناهماهنگی های سازمانهای مسئول و نداشتن استراتژی مشخص در زمینه کنترل و کاهش آسیبها و هم چنین محقق شدن اصول ٢١ و ٢٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی هدف از تدوین طرح سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را سیاست گذاری، هماهنگی به منظور کاهش آسیبها، ایجاد وحدت رویه تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش بینی، پیشگیری و مقابله با پدیده ها و معضلات و آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان با بیان اینکه سازمان بهزیستی لرستان اقدام به بررسی وضعیت موجود برخی از آسیبهای اجتماعی استان کرده است، بیان داشت: در این راستا ١٣ دستگاه از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره زندانها، علوم پزشکی، معاونت بهداشتی درمانی علوم پزشکی، استانداری، فرمانداری، شهرداری، مرکز بهداشت، اداره کار و امور اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر و ارشاد اسلامی با موضوع سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با سازمان بهزیستی لرستان همکاری خواهند داشت.