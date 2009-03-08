  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

تولید نسل جدید عایق های رطوبتی در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: هم زمان با برگزاری همایش سراسری عایق های رطوبتی در تبریز، تولید نسل جدیدی از عایق های رطوبتی موسوم به "عایق سفید" در تبریز آغاز شد.

حسن علیلو مدیر عامل شرکت تولیدکننده این نسل از عایق ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نوع عایق ها مایع بوده و برای عایق نمودن انواع سقف، تراس بالکن، حمام، سرویس های بهداشتی، مخازن آب، پل های هوایی، تونل ها و کلیه سطوحی که به عایق کاری نیاز دارند به کار می رود.

وی افزود: دانش فنی تولید این نوع عایق با مشارکت کارشناسان شرکت های معتبر تولید کننده عایق های رطوبتی کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا بومی شده و هم اکنون محققان داخلی می توانند بدون وابستگی، این نوع از عایق های رطوبتی را به تولید انبوه برسانند.

علیلو تصریح کرد: برای کسب دانش فنی و ایجاد خط تولید عایق سفید سه سال زمان و اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد ریال اختصاص یافته بود.

وی گفت: فاز اول تولید انبوه عایق های سفید در یکی از شرکت های تولیدکننده عایق های رطوبتی آذربایجان غربی و درشهرک صنعتی خوی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

علیلو اظهار داشت: هدف از ایجاد خط تولید عایق سفید، تامین نیاز داخلی و دستیابی به بازارهای بکر کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.

 

کد مطلب 844842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها