تولید نسل جدید عایق های رطوبتی در تبریز

حسن علیلو مدیر عامل شرکت تولیدکننده این نسل از عایق ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نوع عایق ها مایع بوده و برای عایق نمودن انواع سقف، تراس بالکن، حمام، سرویس های بهداشتی، مخازن آب، پل های هوایی، تونل ها و کلیه سطوحی که به عایق کاری نیاز دارند به کار می رود.

وی افزود: دانش فنی تولید این نوع عایق با مشارکت کارشناسان شرکت های معتبر تولید کننده عایق های رطوبتی کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا بومی شده و هم اکنون محققان داخلی می توانند بدون وابستگی، این نوع از عایق های رطوبتی را به تولید انبوه برسانند.

علیلو تصریح کرد: برای کسب دانش فنی و ایجاد خط تولید عایق سفید سه سال زمان و اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد ریال اختصاص یافته بود.

وی گفت: فاز اول تولید انبوه عایق های سفید در یکی از شرکت های تولیدکننده عایق های رطوبتی آذربایجان غربی و درشهرک صنعتی خوی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

علیلو اظهار داشت: هدف از ایجاد خط تولید عایق سفید، تامین نیاز داخلی و دستیابی به بازارهای بکر کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.