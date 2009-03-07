خبر قطع روابط مغرب با ایران صرفا تحریکات بدخواهان است

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با نمایندگان داخلی و خارجی اخبار منتشر شده مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک مغرب با ایران را صرفا تحریکات بدخواهانه علیه روابط برادرانه کشورهای اسلامی خواند.

وی گفت: من نمی توانم گزارشات و صحبت های نقل شده در این خصوص را تایید کنم و بعید هم می دانم که چنین مواضعی از سوی مغرب اعلام شده باشد چرا که هیچ گونه مشکلی در ارتباط با مسائل اعتقادی اسلامی بین ما و کشورهای جهان اسلام وجود ندارد.

الهام تصریح کرد: اعتقادات تمام کشورهای اسلامی محترم است و روابط ما با مغرب نیز روابطی خوب در سطوح مختلف بوده، ضمن آنکه مکتب اهل بیت دراین کشور نیز نفوذ خوبی دارد و هیچگاه بین ما ومغرب مسائلی از قبیل آنچه دربرخی اخبار منتشر شده وجود نداشته است.

سخنگوی دولت یادآور شد: فکر می کنم برخی جریانات سعی دارند این قبیل اخبار را در چارچوب نمایش جهت گیری های غیر واقعی در جهان اسلام پیگیری کنند.

وی از جریاناتی که تفرقه در جهان اسلام را پیگیری می کنند، ابراز نگرانی کرد و گفت: نگرانم که عده ای از جهت بدخواهی در مناسبات برادرانه کشورهای اسلامی و فضای مثبت و رو به رشدی که در این خصوص وجود دارد در صدد دامن زدن به مباحث فرقه ای و ایجاد مسائل حاشیه ای با هدف تحت الشعاع قرار دادن وحدت اسلامی که به ویژه این روزها حول محور فلسطین و قدس شریف خود را نشان می دهد برآمده باشند.

الهام یادآور شد: به هرصورت فکر نمی کنم این موضوع ریشه ای جدی داشته باشد و به نظر می رسد بیشتر تحریکات بدخواهانه باشد.

ادامه دارد...