پیگیریهای مجلس و سازمان بازرسی برای دو شغله ها نتیجه نداد

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه دولت هیچ توجهی بر اجرای این قانون نداشته و به مصوبات سازمان بازرسی و خانه ملت عمل نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی نیز باید در این زمینه برنامه ریزی جدی ترین جهت عدم اجرای قانون ممنوعیت دو شغله ها اعمال کند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به صراحت اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه معاون رئیس جمهوری نمی تواند دو شغله باشد و در صورتی که از قانون تمکین کند بر اساس مصوبه سال 74 قانون دو شغله ها در مجلس حتی تا شش ماه نمی تواند فعالیت کند و توسط دستگاه قضایی به زندان محکوم می شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید بر واگذاری بخشهای مختلفی از ورزش به بخش خصوصی دارد، یادآور شد: به رغم پیگیریهای سازمان بازرسی و مجلس برای چاره اندیشی در این رابطه متاسفانه اقدام مناسبی انجام نشده است.

به گفته وی، به نظر می رسد که مسئولیت ریاست سازمان تربیت بدنی و ریاست کمیته ملی المپیک دو شغل محسوب شده و باید فرد باید یکی از آن دو را کنار بگذارد.

نماینده مردم ساری با اشاره به اینکه کمیته ملی المپیک به واسطه دستگاه اجرای خطاب شدن سالانه از مجلس اعتبار می گیرد افزود: ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب می شود و لازم است که در این مورد خود "علی آبادی " تصمیم قاطع خود را برای استعفا از یکی از پست های فوق بگیرد.

وی با بیان اینکه مجلس کمکهای شایانی به علی آبادی برای این اقدام به وی کرده است، اظهار داشت: متاسفانه شخص رئیس سازمان تربیت بدنی راضی نیست که از دو شغله بودن خود یکی را برگزیند.