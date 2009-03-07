اسقفهای کاتولیک آمریکا طرح حمایت از زندگی را اجرا می‌کنند

اسقفهای کاتولیک آمریکا پیروان کلیساهای خود را ترغیب می کنند برای نمایندگان سنا و قانونگذاران این کشور برنامه های الکترونیکی در رابطه با حمایت از زندگی ارسال کنند. این اقدام را می توان دومین گام در راستای اجرای طرح حمایت از زندگی توسط اسقفهای آمریکایی دانست. پیش از این، اسقفها از کاتولیکها خواسته بودند شهروندان سیاستهای حمایت از زندگی را به قانونگذاران یادآوری کنند. براساس این طرح کاتولیکها با تعیین بودجه برای ترویج سقط جنین مخالفت خواهند کرد.

جنگ و صلح پیامبر اکرم (ص) بررسی شد

شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان دیروز جمعه 16 اسفندماه در خطبه نماز جمعه به طور مفصل جنگ و صلح را از منظر پیامبر اکرم (ص) بررسی کرد و احادیث نبوی و سیره نبوی و چگونگی صلح و جنگ او را مورد توجه قرار داد. وی در ادامه به مقایسه دیدگاه اسلام درباره جنگ و صلح پرداخت.

شیعه در شبکه تلویزیونی عربستان

طارق سویدان مدیر شبکه دینی "الرساله" عربستان با اشاره به برنامه های این شبکه به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) گفت که ما به این مناسبت افتخار می کنیم و شبکه برنامه های خاصی چون مدح نبوت و سرودهای دینی را در نظر گرفته است. همچنین از علمای شیعه نیز دعوت خواهیم کرد که به منظور تبیین دیدگاههای خود در این شبکه حضور یابند تا طی آن اختلاف میان مسلمانان از بین برود.

اعتراض بودائیان به استفاده تجاری از نام بودا

افتتاخ نخسیتن شعبه از رستوران فرانسوی" بودا بار" در اندونزی موجبات خشم بودائیان این کشور را فراهم کرد. حدود 200 نفر از دانش آموزان بودایی تظاهراتی علیه این رستوران زنجیره ای و بین المللی به راه انداخته و آن را به اهانت به دین خود متهم کردند. بودائیان استفاده از کلمه " بودا" برای نام این رستوران را اهانت آمیز می دانند. این درحالی است که رئیس سازمان بودائیان اندونزی گفت: پیش از این نیز از نام بودا استفاده تجاری شده اما تظاهرات راه درستی برای مخالفت با آن نیست.

برگزاری مسابقه علمی و ادبی درباره قدس

مسابقه علمی و ادبی قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 برگزار می شود. جایزه بخش علمی به مطالعات و تحقیقات علمی مرتبط با شهر قدس اختصاص دارد که زمینه های علوم انسانی، اجتماعی، دینی، آثار تاریخی، معماری و اقتصادی را در بر می گیرد. جایزه بخش ادبی نیز به فعالیتهای ادبی چون شعر، داستان، نقد و بررسی مسائل فلسطین و مسائل ادبی دیگر مرتبط با شهر قدس خواهد بود. این مسابقه با هدف تعمیق هویت فرهنگی شهر قدس و قداست مسجدالاقصی برگزار می شود.