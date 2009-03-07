محمد میرکیانی درباره برنامه‌های گروه کودک و نوجوان شبکه دو در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: گروه کودک شبانه‌روز تلاش می‌کند برنامه‌های متنوع برای کودکان و نوجوانان فراهم کند. در این ایام روزانه بیش از شش ساعت برنامه پخش می‌شود که بخشی از برنامه‌های این گروه از ساعت هشت صبح شروع و تا ساعت 13 ادامه دارد. هر روز عصر هم به مدت 15 دقیقه گزارشی از یکی از مناطق جنگی ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به ساعت پخش مجموعه "کلاه قرمزی 3" افزود: این مجموعه نوروز هر شب ساعت 20 از شبکه دو پخش می‌شود. علاوه بر آن شبکه یک امسال برنامه کودک ندارد. "فیتیله‌ای‌ها"، "بلندگوهای افسانه‌ای"، جنگ متنوع برای خردسالان با عنوان "شکوفه‌های بهاری"، مجموعه انیمیشن "دانشمندان"، مجموعه انیمیشن "هرمز و قلعه خورشید"، "همیشه بهار" با اجرای خاله سارا از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه دو است.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو در ادامه خاطر نشان ساخت: مسابقه‌ای با عنوان "ستاره‌های یک تا شش" نوروز از شبکه دو پخش می‌شود که مسابقه‌ای میدانی ویژه خردسالان است. از اول فروردین یک فیلم سینمایی همچون "خواب زمستانی"، "خاله شادونه و شبح سیاه"، "خاطرات کودکی" و ... پخش می‌شود. احتمال دارد برنامه‌های نوروزی گروه کودک از 29 اسفند آغاز شود.