ساز و کارهای بازدارنده پدیده قاچاق نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در یازدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر فعال‌ تر شدن دبیرخانه این شورا تاکید کرد و افزود: با تشکیل این دبیرخانه موضوعات به نحو جدی ‌تر دنبال می ‌شود و به نتیجه می ‌رسد.

وی در خصوص یکی از دستورات این جلسه شورا که در ارتباط با بررسی و ارائه راهکار در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، اظهار داشت: قاچاق کالا نیاز به ریشه ‌یابی جدی دارد و باید بازارها را ساماندهی و برای کیفیت اجناس و انسداد مرزها تلاش کنیم.

حجت‌ الاسلام حسین صادقی امام جمعه بیرجند نیز گفت: برای فرهنگ سازی در هر زمینه‌ ای باید پیگیری عملی و جدیت داشته باشیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز در این جلسه اظهار داشت: انقلاب، دفاع مقدس و نهضت عاشورا سه واژه مهم، عمیق و مقدس کشور و ملت اسلامی ما است که در هیچ کجای دنیا یافت نمی‌ شود.

حسن مجنونی افزود: در استان کارهای زیربنایی و عمیقی که بتواند پایداری دفاع مقدس را برای نسل‌های آینده به دنبال داشته باشد انجام شده است ولی در مقابل ارزش خون شهدا بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های اسلامی دفاع مقدس استان چندی پیش شورای فرهنگ و هنر دفاع مقدس را تشکیل دادیم.

مجنونی یادآور شد: این اقدام برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت انجام شد تا برنامه‌های دفاع مقدس در آینده مستندسازی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز با تاکید بر فضائل و ارزش‌های اسلامی گفت: ترویج بد حجابی یکی از ترفندهای دشمنان است که باید با آن مبارزه و برای تعمیق عفاف و حجاب در جامعه تلاش کنیم.

حسین افضلیان افزود: انقلاب اسلامی در تحولات منطقه‌ای و جهانی نقش بسزایی داشته و دارد.