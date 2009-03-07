بدرفتاری با زائران عمره تایید نمی شود/ تکذیب فشار دولت به مجلس در خصوص بودجه و طرح تحول

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم (ص)، این مناسبت میمون را آغازی مبارک برای یادآوری مشترکات جهان اسلام دانست.

وی تاکید کرد که وحدت عمیق و مبنایی در جهان اسلام می تواند ضمن ناامید کردن بدخواهان از پیگیری اهدافشان در جهت فرقه گرایی بسیاری از مشکلات داخلی مسلمانان را نیز حل کرده و تهدیدات و فشارهای مختلف را نیز برطرف نماید.

الهام با اشاره به برگزاری موفق کنفرانس فلسطین در کشورمان گفت: این اجلاس که با حضور رهبر معظم انقلاب، برگزار شد اجلاسی بسیار مبارک بود که راهبردهای ارزشمند مقام معظم رهبری برای حل موضوع فلسطین به صورت اساسی و منطقی در آن مطرح و مورد قبول جهانیان قرار گرفت.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که بخش های مختلف سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب در کنفرانس بین المللی فلسطین به عنوان راهبرد اساسی جهت حل مشکلات فلسطینیان در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته و با پیگیری نظرات منطقی و هماهنگ ایشان با معیارهای دموکراتیک جهانی موضوع فلسطین به طور کامل حل و فصل گردد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که با اشاره به حوادث اخیر در مدینه منوره علیه شیعیان، موضع دولت در خصوص مسئله تحریم حج عمره که اخیرا از سوی برخی مراجع عظام تقلید مطرح شده را جویا شد، گفت: البته در این خصوص گزارشاتی در سطح جامعه مطرح شد که سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه آنها را تایید نمی کنند.

الهام افزود: با توجه به عدم تایید این مسائل و اخبار مربوط به آن از سوی سازمان حج و زیارت و دستگاه دیپلماسی کشور فکر نمی کنیم که مسائل مطرح شده چندان نگران کننده باشد یا بدرفتاری خاصی صورت گرفته باشد؛ به هر حال برخی مسائل در این خصوص وجود دارد که همواره بر مناسک مربوط به حج عمره وجود داشته و بروز آنها سابقه دارد ضمن آنکه ما هیچ گونه بدرفتاری با عمره گزاران و زائران ایرانی را شاهد نبودیم.

سخنگوی دولت حج عمره را مستحبی ارزشمند و حاوی ظرفیت های دینی قابل توجه خواند و گفت: فکر نمی کنم با توجه به گزارشات نهادهای مرتبط با این موضوع مسائل را به شکلی که بیان شده تلقی کنیم البته خود رئیس جمهور نیز از سازمان های مربوطه این موضوع را به طور شخصی پیگیری کردند که نهایتا مشخص شد مشکلی در این خصوص نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به سئوال یکی از خبرنگاران هر گونه فشار دولت بر مجلس برای تصویب طرح تحول اقتصادی در کمیسیون تلفیق را به شدت رد کرد و گفت: این ادبیات در کشور هیچ جایگاهی ندارد و الحمدالله در روابط بین قوای مختلف در این کشور مناسباتی کاملا منطقی و کارشناسانه مبنی بر قانون، منافع و مصالح کشور توام با آزادی نظر حکمفرما است.

الهام تاکید کرد: این قبیل سخنان که خدای ناکرده روزی دولت به مجلس یا مجلس به دولت فشاری آورد به هیچ وجه صحیح نیست و واقعیت ندارد و چنین مواردی در خصوص کشورهایی صادق است که فرهنگ دیکتاتوری بر آنها حاکم بوده یا رشد فرهنگی در جهت ارتقاء کشور را مد نظر قرار ندهند که چنین موضوعاتی به طور کلی دور از انقلاب اسلامی ما است.

سخنگوی دولت در عین حال اختلاف نظر دولت و مجلس درباره طرح تحول اقتصادی را تایید کرده و هر گونه اختلاف نظرات کارشناسانه را نشان جامعه ای سالم، پویا و با نشاط دانست و گفت: به هر حال قانون حدود و چارچوب های مختلف را تعریف کرده که هیچ کس نمی تواند از آن عدول کند و همانگونه که می دانید در خصوص طرح تحول نیز دولت پیشنهادی مبتنی بر ارقام، آمار و اهداف مشخص را به مجلس ارائه کرد که بحث های خیلی خوبی درباره آن انجام شد و کمیسیون تلفیق نیز نظرات دولت را به خوبی پذیرفت.

وی با اعلام رضایت دولت از روند پیگیری امور مربوط به بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته توقع دولت از مجلس به دلیل ابعاد کارشناسانه و مردمی طرح تحول بیش از اینهاست ضمن آنکه این موضوع هنوز نهایی نشده و در صحن مجلس نیز فرصت برای بحث های بیشتر در این خصوص وجود دارد که دولت آنها را پیگیری می کند و به هر حال چنانچه مجلس به لایحه دولت برسد روند آغاز شده را تکمیل کرده است.

الهام در پایان این بخش از سخنانش از روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام رضایت کرد.

ادامه دارد...