به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد ستاد برگزاری سومین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت از مستندسازان، دانشجویان سینما و سایر علاقمندان دعوت می‌کند با ساخت مستندهای کوتاه درباره انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده اقشار مختلف ایران‌ اسلامی در این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی کشور را به تصویر بکشند.

مدت زمان آثار مستند که در این بخش نمایش داده می‌شوند باید حداکثر 10 دقیقه و قطع آن بتاکم، دی وی کم، دی وی، مینی دی وی یا اچ دی باشد. فیلم‌های مستند ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت انتخاب بازبینی می‌شود و آثار منتخب در بخش رقابتی "موضوع: انتخابات" به نمایش عمومی درمی‌آید.

جشنواره از کارگردانان آثار منتخب این بخش دعوت می‌کند ضمن شرکت در جشنواره و برنامه‌های مختلف آن در کارگاههای آموزشی که با حضور مدرسان برجسته ایرانی و خارجی برگزار می‌شود، حاضر شوند.

علاقمندان تا 15 تیرماه 88 فرصت دارند یک نسخه DVD از اثر خود را برای بازبینی اولیه به دبیرخانه جشنواره سینما حقیقت در تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول ارائه کنند.