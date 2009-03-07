رسیدگی دادگاه عالی انگلیس به مسئله شکنجه در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پرونده "بینیام محمد" و شکنجه و قطع عضو وی توسط ماموران بازجویی، به دادگاه عالی انگلیس ارسال شده و این نهاد قضایی به اتهامات سرویسهای امنیتی بریتانیا در این رابطه رسیدگی می کند.

بینیام محمد یک شهروند انگلیسی است که در ماه فوریه پس از سپری کردن پنج سال حبس در زندان گوانتانامو به لندن بازگشت.

در همین رابطه، "بیل دلاهانت" رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا، انگلیس را متهم به پنهان کردن حقایق کرده و از دولت اوباما خواست تا مدارک مربوط به بینیام محمد را منتشر کند. اعضای کنگره آمریکا نیز اعلام کرده که واشنگتن می تواند در این رابطه از مقامات انگلیسی سوال کند.

بر اساس این گزارش، محمد که اصلیتی اتیوپیایی دارد در سال 2002 در پاکستان به اتهام ارتباط با بمبهای کثیف بازداشت شده بود. وی اعلام کرده زمانی که در یکی از زندانهای مخفی سازمان سیا در مراکش بوده زندانبانان آن اقدام به قطع برخی از اندامهای وی ( اندام تناسلی ) کرده اند.

نکته جالب در این باره آنکه، نادرستی تمامی اتهامات وارده بر محمد سال گذشته به اثبات رسید.

بر اساس این گزارش، جزئیات مربوط به قطع اعضای بدن محمد، پس از آنکه "دیوید میلی باند" وزیر امورخارجه انگلیس با مقامات آمریکایی توافق کرد که انتشار این مطالب موجب خدشه به امنیت ملی انگلیس و آمریکا می شود، از پرونده محمد حذف شدند.

چندی پیش نیز سازمان ملل متحد در گزارشی با اشاره به پرونده "بینیام محمد" سرویسهای جاسوسی انگلیس را به دلیل مشارکت در بازداشت و شکنجه وی، ناقض حقوق بشر معرفی کرد.