حکم بازداشت البشیر عواقب بدی خواهد داشت/ لاهه جنایت ابوغریب و غزه را از یاد برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عبدالرحمن العطیه " دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با ابراز تاسف شدید از موضعگیری اخیر دادگاه جنایی بین المللی لاهه علیه عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، درباره عواقب این اقدام لاهه آن هم در زمانی که خارطوم تمام تلاش خود را برای برقراری صلح و ثبات در دارفور به کار گرفته، هشدار داد.

مقام اول شورای همکاری خلیج فارس تصریح کرد : دادگاه لاهه باید مجری عدالت در سطح بین الملل باشد و در راستای قوانین این دادگاه باید سران اسرائیلی را که درغزه مرتکب جنایت های هولناکی علیه حقوق بشر و قوانین بین المللی شدند، مجازات کند.

العطیه افزود : همچنین این دادگاه باید در راستای وظایف خود باید عاملان جنایت هایی که در زندان ابوغریب بغداد به وقوع پیوست، محاکمه کند.

چهارشنبه گذشته چهاردهم اسفند ماه دادگاه لاهه حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام دست داشتن در کشتار مردم دارفور صادر کرد.