به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای رسانه اعلام کرد کتاب "دایره المعارف رادیو" نوشته کریستوفر استرلینگ از کتاب‌های مرجع در عرصه ادبیات ارتباطات به شمار می‌رود و 18 اسفندماه ساعت 16 در سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولی عصر (عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، پلاک 28 رونمایی می‌شود.

در این مراسم جمعی از مسئولان سازمان صدا و سیما و اصحاب رسانه حضور خواهند داشت و در آن خانم راوردراد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر فرقانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و مترجمان کتاب سخنرانی می‌کنند.