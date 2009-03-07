10 نمایشگاه نوروزی در گلستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، انوشیروان گرائلی پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: این نمایشگاه ها در سایت باباطاهر گرگان در 80 غرفه، سه راهی آزادشهر در آلاچیق، برج قابوس گنبد در سه غرفه و آلاچیق دایر می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در پارک شهر علی آباد کتول در 10 غرفه، اسکله بندرترکمن در آلاچیق، ورودی شهر سیمین شهر، پارک شهر کردکوی در 20 غرفه، ورودی نوکنده در یک غرفه و آلاچیق، ورودی شهر مینودشت در آلاچیق و بندرترکمن برپا شده و در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: رشته های منبت، جاجیم بافی، لباس محلی کتول، گلیم و ورنی، کاشی سنتی، حصیربافی، معرق، سوزندوزی، چاپ باتیک، زیورآلات، سنگ های قیمتی، مصنوعات چرمی، آینه دوزی بلوچ، پارچه بافی، دوتار، صنایع دستی ترکمن، نمد، لباس محلی ترکمن، نواربافی، پلاس بافی و نگارگری از آثار و محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه ها است.

به گفته گرائلی، نمایشگاه های نوروز 88 از اول لغایت 20 فروردین ماه در سطح استان گلستان بر پا می شود.



80 هزار هنرمند در 90 رشته صنایع دستی غیربومی و 44 رشته صنایع دستی بومی در گلستان فعالیت دارند.