تهران نامزد پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پیشنهاد به دنبال فراخوان عمومی یونسکو در خصوص انتخاب پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 از بین کشورهای متقاضی، صورت گرفته است.

این مطلب را محمد مشاری معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ستاد ویژه‌ای در معاونت فرهنگی سازمان وظیفه طراحی و تدوین طرح پیشنهادی شهرداری تهران را به عهده دارد و پس از تکمیل تا پایان اسفندماه 87 به یونسکو ارائه خواهد شد.

مشاری افزود: به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دست‌اندرکار کتاب و کتابخوانی برای بررسی موضوع در محورهای مختلف و ارائه راه‌کارهای عملیاتی و جلب نظر و همکاری همه اقشار و اصناف دست‌اندرکار نشر و حوزه کتاب و کتابخوانی، 4 کارگروه ویژه در این ستاد تشکیل شده که در تدوین طرح پیشنهادی با ستاد همکاری می‌کنند.

وی اسامی این کارگروه‌ها را آموزش، توزیع، کتابخانه‌ها و مشارکت‌های مردمی عنوان کرد و یادآور شد: تعداد 50 کارشناس خبره از اتحادیه ناشران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، شهرداری تهران، صنف کتاب‌ فروشان و توزیع کنندگان کتاب، هئیت امنای کتابخانه‌های کشور، انجمن کتابداری ایران، انجمن خیریه مدرسه سازان، اداره کل ارشاد استان تهران و خانه کتاب ایران در این کارگروه‌ها همکاری می‌کنند.