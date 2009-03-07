15 کمیته جدید حفاظت فنی و بهداشت کار در لرستان تشکیل شد

غلام عباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای مداوم بازرسان کار سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان در سال جاری تعداد 15 کمیته جدید حفاظت فنی و بهداشت کار در استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: این کمیته ها در راستای پیشبرد اهداف وزارت کار و امور اجتماعی در ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه ها و صیانت از نیروی انسانی و در واحدهای بالای 25 نفر در استان تشکیل شده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر کمیته های حفاظت و بهداشت کار به 105 کمیته افزایش یافته و از رشدی معادل 50 درصد در طول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

مدیرکل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان همچنین از رشد 63 درصدی بازرسی کار خبر داد و بیان داشت: در طول سال جاری بیش از هشت هزار و 599 مورد بازرسی از بنگاه های اقتصادی با هدف سالم سازی محیط کار و پیشگری از حوادث ناشی از کار و رعایت مقررات قانونی انجام شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد 63 درصدی را نشان می دهد.