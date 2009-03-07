فضاپیمای کپلر به فضا پرتاب شد/ آغاز جستجو برای یافتن زمینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، کپلر به واسطه راکت دلتا 2 و از پایگاه هوایی کیپ کاناورال واقع در فلوریدا سفر خود را به سوی سیاره های ناشناخته آغازکرد. ناسا این ماموریت را فراتر از یک ماوریت علمی دانسته و آن را تاریخی اعلام کرده است.

به اعتقاد مقامات ناسا، انجام چنین ماموریتی می تواند پاسخ بسیاری از سئوالهای اولیه بشر را که از هنگام شکل گیری بر روی کدهای ژنتیکی هر مرد و زنی حک شده است بیابد.

فضاپیمای کپلر به تلسکوپ خاصی مجهز است که توانایی مشاهده و ردیابی بیش از 100 هزار ستاره را در محدوده سیگنوس- لیرا در کهکشان راه شیری به مدت 3 سال خواهد داشت. کپلر طی این دوره در جستجوی لکه هایی کوچک در مدار ستاره ها خواهد بود که می تواند نشاندهنده وجود سیاره ای در مدار ستاره ها باشد. تجهیزات کپلر به اندازه ای دقیق است که توانایی ثبت تغییرات در روشنایی ستارگان را در هر 20 قسمت در میلیون در ستاره هایی با هزاران سال نوری فاصله خواهد داشت.

متخصصان ناسا ابداع چنین فضاپیمایی به چنین دقتی بالایی را از افتخارات ناسا اعلام کرده و آن را قدمی بلند در راستای کشف سیاره های شبه خورشیدی می دانند.

این ماموریت 600 میلیون دلاری نام اخترشناس قرن 17 میلادی ژوهانس کپلر را به خود اختصاص داده است که برای اولین بار توانست با دقتی بالا حرکات سیاره ای را شرح دهد. کشف وی در آن سالها می تواند با تلفیق با چنین تکنولوژی پیشرفته ای اعلام کند که آیا بشر در این جهان ژرف تنهاست و یا سیاره ای دیگر مشابه زمین در عالم گیتی وجود دارد.

از سال 1995 تاکنون بالغ بر 330 سیاره فراخورشیدی- سیاره هایی که خارج از منظومه خورشیدی از سیستم ستاره ای خاص خود برخوردارند- توسط بشر کشف شده است که اکثر آنها را حجم های عظیم گازی مانند سیاره مشتری تشکیل می دهد. اما برخی دیگر از آنها به عنوان سیاره های ماورا زمینی شناخته شده اند که حجمی چندین برابر حجم زمین دارند که آنها نیز بسیار داغتر از آن هستند که از امکان حیات برخوردار باشند.

با این حال تلسکوپ کپلر به دنبال جرمی آشناتر خواهد بود. جرمی مشابه سیاره زمین با سطحی صخره ای که در مدار ستاره ای در حال چرخش بوده و با داشتن جوی نه بسیار داغ و نه بسیار سرد، احتمال وجود حیات را در خود داشته باشد. به محض اینکه کپلر بتواند چنین سیاره ای را شناسایی کند، دانشمندان می توانند ابعاد، حجم، دوره مدارگردی، فاصله تا ستاره و حرارت سطح آن را به دست آورند.

بر اساس گزارش سی ان ان، هدف نهایی و 20 ساله از آغاز چنین ماموریتی این است که شاید روزی بتوان تصویری از نقطه ای آبی و کمرنگ - سیاره ای زمین مانند- که در مدار ستاره ای در چرخش است به ثبت برسد.