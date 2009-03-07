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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

نماینده روسیه در ناتو :

مسکو بر گفتگوی کامل غرب با تهران تاکید دارد/ سیاست بوش عاقلانه نبود

مسکو بر گفتگوی کامل غرب با تهران تاکید دارد/ سیاست بوش عاقلانه نبود

نماینده روسیه در ناتو اعلام کرد که موضع کشورش در قبال تنش های غرب با ایران، تاکید بر گفتگوی سیاسی کامل با تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری روگوزین در گفتگو با خبرگزاری ترند اعلام کرد که اتهامات متقابل غرب و ایران علیه همدیگر باید همزمان حل شود و روسیه چشم انداز توسعه مناسبات دوجانبه را در آن می بیند.

روگوزین گفت: موضع روسیه در مسئله ایران این است که باید با این کشور گفتگوی سیاسی کامل در چارچوب تضمین های امنیتی، انجام داد.

به گفته وی ، سیاست تهدید به جنگ که از سوی جرج بوش نسبت به جمهوری اسلامی اعمال می شد دوراندیشانه نبود، اگر غرب احساس می کند که از سوی ایران تهدید می شود، ایران نیز احساس متقابلی دارد.

روگوزین در ادامه در رابطه با انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران گفت: ملت ایران کسی را انتخاب خواهد کرد که قادر به تامین و نمایش میهن پرستی خود در محافل اجتماعی شود و مقامات ایران اقدامات لازم را برای تامین امنیت از هر طریق اتخاذ خواهند کرد.    

در ارتباط با موضوعی دیگر نماینده دائم روسیه در ناتو معتقد است، پیمان آتلانتیک شمالی باید به عادی سازی روابط با سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی مبادرت ورزد، زیرا این امر می تواند موجب حل مشکلات با کشورهای عضو شود.

وی خاطر نشان کرد: "چنانچه ناتو در قبال سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی برخورد انعطاف پذیری بکار می گرفت، بسیاری از مسائل با قرقیزستان، قزاقستان و سایر کشورهای عضو این سازمان به طور راحت تر قابل حل بود".

کد مطلب 844869

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