بیشترین آمار زمین خواری در ایام تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصوم صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی که بناست 20 اسفند ماه برگزار شود اشاره کرد و افزود:این همایش با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کل دادگستری استان تهران و وزیر کشور در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

وی به دستاوردهای فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: ایجاد وحدت رویه در برداشت صحیح از قوانین از جمله دستاورهای شورای حفظ حقوق بیت المال است که بسیار حائز اهمیت است.

مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر مسکن در شورای حفظ حقوق بیت المال ، همچنین تقویت دادسرای ناحیه 3 که به پرونده های زمین خواری رسیدگی می کند را از دیگر دستاوردهای این شورا عنوان کرد.

وی معتقد است، در هر پرونده زمین خواری که توسط تیمی مجرب قضائی رسیدگی شده به نتیجه لازم دست یافته ایم و گامی در جهت کاهش این معضل برداشته ایم.

معصوم، با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد تصرف اراضی و منابع طبیعی طی 2 سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است، تصریح کرد: در حدود 3 سال از فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال می گذرد و تمامی اقدامات در جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم بوده است و به طور کلی باید گفت، فعالیتها طی 30 سال پس از انقلاب باعث کاهش چشمگیر و قابل ملاحظه تصرف اراضی دولتی شده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسیها نشان می دهد بیشترین تصرفات در ایام تعطیلات رخ می دهد که در جهت پیشگیری از این امر، دادستان کل کشور طی بخشنامه ای از شوراهای حفظ حقوق بیت المال در تمامی استانها خواسته در ایام تعطیلات کشیک تعیین کنند.

معصوم بر تعامل جدی دستگاههای اجرایی در جهت پیشگیری از معضل زمین خواری در کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه از زمان تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال تعامل مثبتی میان دستگاهها برقرار بوده است.