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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

هشدار هیئت فوتبال هرمزگان؛

پایه های نورافکن های ورزشگاه تختی بندرعباس پوسیده است

پایه های نورافکن های ورزشگاه تختی بندرعباس پوسیده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: در پی سقوط یکی از نورافکنهای ورزشگاه تختی بندرعباس ، دبیر هیئت فوتبال هرمزگان گفت: سال گذشته طی چند نامه به مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع شدیم.

قاسم رنجبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: چند روز قبل در پی وزش طوفان شدید در بندرعباس و به دلیل پوسیدگی  پایه های نور افکن ورزشگاه تختی یکی از نورافکنها به دورن زمین مسابقه سقوط کرد.

رنجبریان اظهار داشت: هیئت فوتبال از پیش احتمال خطر سقوط نورافکنهای ورزشگاه تختی را به علت پوسیدگی پایه های نور افکن به اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان طی نامه ای در مرداد سال 86 متذکر شده بود اما هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

وی بیان کرد: به علت قدمت بالای 25 سال پایه های احتمال سقوط سه نور افکن دیگر در زمین مسابقه یا سکوی تماشاگران وجود دارد که اگر در حین مسابقه این اتفاق رخ دهد شاهد حادثه ای دلخراش خواهیم بود.

کد مطلب 844875

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