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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

6 تیم در مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور به رقابت می پردازند

چهارمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور از فردا در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت تیم های فارس، اصفهان ، تهران ، قزوین، آذربایجان شرقی و کرج طی سه روز صبح و عصر در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی با رقابت شیرجه روها پیگیری می شود.

این رقابتها روز 18 اسفند صبح از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 14 الی 19 با مسابقات شیرجه تخته فنر یک متر آغاز می شود. در روز دوم این مسابقات (19 اسفند) شیرجه روها صبح در مواد 3 متر تخته فنر و شیرجه سکو ، 1 متر تخته فنر و بعد از ظهر در مواد یک متر تخته فنر ، 3 متر تخته فنر و شیرجه سکو پیگیری خواهد شد.

پیش از آغاز این رقابتها کلینیک داوری مسابقات شیرجه با حضور 12 داور شیرجه بانوان زیرنظر حسین حیدرپور رئیس کمیته فنی شیرجه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 844877

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