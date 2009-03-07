6 تیم در مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور به رقابت می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با شرکت تیم های فارس، اصفهان ، تهران ، قزوین، آذربایجان شرقی و کرج طی سه روز صبح و عصر در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی با رقابت شیرجه روها پیگیری می شود.
این رقابتها روز 18 اسفند صبح از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 14 الی 19 با مسابقات شیرجه تخته فنر یک متر آغاز می شود. در روز دوم این مسابقات (19 اسفند) شیرجه روها صبح در مواد 3 متر تخته فنر و شیرجه سکو ، 1 متر تخته فنر و بعد از ظهر در مواد یک متر تخته فنر ، 3 متر تخته فنر و شیرجه سکو پیگیری خواهد شد.
پیش از آغاز این رقابتها کلینیک داوری مسابقات شیرجه با حضور 12 داور شیرجه بانوان زیرنظر حسین حیدرپور رئیس کمیته فنی شیرجه برگزار خواهد شد.
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