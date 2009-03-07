رفع نگرانی های علما در اجرای صحیح بانکداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شفیع زاده امروز در نشستی مطبوعاتی به تشریح اقدامات و برنامه های موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخت و گفت: موسسات پولی و بانکها در تحرک اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند، به نحوی که با اخذ سپرده های مردم و انتقال سپرده ها یا منابع به افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی دارند و می توانند حرکت اقتصادی ایجاد کنند، باعث پویایی کشور می شوند.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر تعداد شعبات این موسسه را 700 شعبه در سراسر کشور ذکر و تصریح کرد: این موسسه در تلاش است تا با تجهیز و تخصیص بهینه منابع در فعالیتهای اقتصادی کشور مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی موسسه از سال 85 و اجرای این سند طی 3 سال گذشته، گفت: اولویتهای موسسه بر اساس شرایط روز شناسایی شده است به نحوی که در بخش رشد منابع رتبه مناسبی را کسب کرده ایم.

شفیع زاده با بیان اینکه کل نظام بانکی کشور در جهت تقویت بانکداری الکترونیک اقدامات مهمی را انجام داده اند که موسسه نیز از این بحث مستثنی نیست، از آمادگی برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی cor banking در تمام شعبات موسسه خبرداد.

وی ادامه داد: به منظور کاهش نیاز به مراجعه مشتریان به موسسه هفته آینده نرم افزاری به صورت آزمایشی راه اندازی می شود تا با یک کد رهگیری بتوان خدمات موسسه را از هر نقطه ای به صورت الکترونیکی دریافت کرد.

وی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه موسسه به زودی به سیستم ساتنا ( انتقال وجوه بین بانکی) برای انجام خدمات بهتر به مشتریان متصل شود، از پرداخت حدود 45 هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک میلیون و 748 هزار نفر از مشتریان موسسه خبرداد و گفت: همچنین رشد سپرده ها نیز از سال 85 تاکنون روند تصاعدی داشته است.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر دستیابی به سهم بیشتری از بازار، حرکت در جهت اجرای سیاستهای کلان دولت، تقویت صنعت، تولید و مکانیزه کردن بخش کشاورزی کشور را از برنامه های آتی این موسسه ذکر کرد.

وی از افتتاح سامانه الکترونیکی فروشگاهی یا سامانه POS از هفته آتی با ورود 5 هزار کارت در فاز اول اجرای این طرح خبرداد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بین 30 تا 50 هزار کارت در سال آتی وارد این سیستم خواهد شد.

شفیع زاده ادامه داد: این اقدام در جهت حرکت نظام بانکی به سوی توسعه سامانه های بانکی فروشگاهی و استفاده از کارتهای الکترونیکی به جای پول فیزیکی صورت می گیرد.

وی از اجرای نظام آموزشی مجازی موسسه و انجام اقدامات آموزشی برای کارکنان آن به صورت آزمایشی از هفته آتی خبرداد و گفت: همچنین کل شعب و ستادهای موسسه در بخش سامانه مکاتبات اداری به صورت یکپارچه در می آیند و این برنامه در هفته آینده عملیاتی می شود.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر بر انجام بررسی ها و اقداماتی به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی های علما و مراجع نسبت به سیستم بانکی در راستای اجرای صحیح بانکداری اسلامی و بدون ربا مطابق با موازین شرعی اسلام تاکید کرد.