دیدگاه های آژانس بین المللی انرژی کوتاه مدت و گمراه کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " گاردین"، عبدالله سالم البدری اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی نگاهی کوتاه مدت به بازار انرژی و اقتصاد جهانی دارد در حالی که پایین نگه داشتن قیمت نفت موجب می شود تا در سال 2013 جهان با بحران عرضه نفت مواجه شود.

دبیر کل اوپک افزود: با پایین نگه داشتن قیمت نفت سرمایه گذاری ها در این بخش به شدت کاهش می یابد به طوری که که تنها با متعادل نگه داشتن قیمت نفت می توان منافع کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و همچنین رشد اقتصاد جهانی را تضمین کرد.

این در حالی است که روز گذشته آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده بود: با پایین نگه داشتن قیمت نفت در محدوده 40 تا 60 دلار درهر بشکه، کشورهای مصرف کننده جهان در سال 2009 بیش از 1 تریلیون دلار صرفه جویی ارزی دارند که کمک بزرگی به ترمیم اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت می کند.

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، با کاهش تقاضای نفت و رسیدن آن به مرز 85 میلیون بشکه در روز، کشورهای مصرف کننده می توانند میزان صرفه جویی ارزِی خود را تا 1.9 تریلیون دلار نیز افزایش دهند. این در شرایطی است که آمارهای ناامید کننده از رشد اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا بازار تقاضای نفت روز به روز کاهش پیدا کند و قیمت نفت همچنان سیر نزولی داشته باشد.