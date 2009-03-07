کمانداران پارس صدرنشین نیم فصل لیگ/ پرسپولیس جایگزین تیم طرشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول و دوم دور برگشت لیگ برتر تیروکمان ایران در اسلحه کامپوند در حالی روز گذشته در سالن ورزشی سازمان جنگلها و مراتع کشاورزی تهران دنبال شد که تیم پارس جنوبی همچنان در مجموع امتیازات صدرنشینی خود را در این رقابتها حفظ کرده است.

در هفته اول دور برگشت تیم راهسازی 115 کرمان 6 بر صفر بر تیم یزد غلبه کرد. تیم پارس جنوبی نیز 4 بر 2 از سد تیم آبرود شمال گذشت. در هفته دوم مسابقات اسلحه کامپوند مردان نیز راهسازی 115 کرمان با نتیجه 5 بر یک تیم آبرود شمال را مغلوب خود کرد. تیم پارس جنوبی نیز با نتیجه 6 بر صفر بر تیم آلومینیم سازی اراک پیروز شد.

در رقابتهای هفته دهم و یازدهم دور رفت اسلحه ریکرو نیز 12 دیدار برگزار شد که طی آن پارس جنوبی با کسب دو پیروزی دیگر عنوان قهرمانی نیم فصل این مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین تیم پرسپولیس با دریافت موافقت از سوی سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان امتیاز تیم طرشت را دریافت و وارد لیگ برتر این رشته شد. تمامی امتیازات تیم طرشت تهران از هفته اول تا نهم لیگ برتر تیروکمان به دلیل واگذاری امتیاز حضور این تیم در لیگ به امتیازات تیم پرسپولیس افزوده می شود.

در هفته دهم این رقابتها نتایج زیر بدست آمد:

پارس جنوبی(5- 1) پرسپولیس تهران، هیئت کرج(5-1) پیام لرستان ، آبرور شمال (4-2) یزد، شهر کرد(4-2) کیش، آدینه کریمان کرمان(4-2) آلومینیم سازی اراک ، پاس همدان(6-صفر) هیئت کردستان

در هفته یازدهم نیز نتایج زیر حاصل شد:

پرسپولیس تهران(6 - صفر) آب رود شمال ، پارس جنوبی(5-1) شهر کرد، آدینه کریمان کرمان(5-1) یزد، کیش(4-2) پیام لرستان ، پاس همدان(5-1) کرج، آلومینیم سازی اراک(6-صفر) کردستان