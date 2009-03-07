جمعه هرهفته فرصتی برای اعلام انزجار از تعرضات صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین، مسلمانان شهر قدس در روز جمعه هر هفته با سیاست تعرض به خانه های فلسطینها، تاریخ و مقدسات مسلمانان مخالفت کرده و با مشارکت در فعالیتهای اعتراضی انزجار خود را اعلام می کنند. آنها در هر منطقه مقدس نشانه های مقاومت و پایداری ملت خود را می بینند و عزم خود را برای احقاق حق خویش جزم می کنند.

نماز جمعه نیز مناسبتی ویژه است که هزاران نفر از شهروندان فلسطین از شهرها، روستاها و استانهای مختلف به مسجدالاقصی آمده و در آن جمع می شوند و تمام خطبه نماز جمعه را که مانند بیانیه ای سیاسی دارای ارزش و اعتبار است، می‌شنوند، به طوریکه خیابانهای قدس و اطراف مسجدالاقصی مملو از نمازگزارانی می شود که برای آزادی قدس و مسجدالاقصی تلاش می کنند.

با وجود انبوه نمازگزاران در اطراف مسجدالاقصی، صهیونیستها تمام تلاش خود را به کار می برند که بر ائمه و خطیبان مسجدالاقصی فشار آورند تا به مردم اطلاع رسانی نکرده و واقعیتهای این شهر اسلامی را تبیین نکنند. چرا که سیاست یهودی سازی قدس با واکنشهای بسیاری همراه است

صهیونیستها از ترس مسلمانان تدابیر شدید امنیتی خود را طی این ایام توسعه می دهند و مانع کوچکترین حرکت و واکنش آنان می شوند و محدودیتهایی برای نمازگزاران ایجاد می کنند.

به طوریکه تنها افرد 40 سال به بالا می توانند در مسجدالاقصی نماز بخوانند. زمانیکه صهیونیستها با وجود اشتیاق مسلمانان به گروه جوان این کشور اجازه نمی دهند در مسجدالاقصی نماز بخوانند آنها در خیابانهای اصلی تجمع کرده و در اطراف آن نماز می خوانند و با این کار از یک سو بر حقانیت مسجدالاقصی و شهر خود تأکید می کنند و از سوی دیگر رسانه های گروهی را از تدابیر شدید امنیتی صهیونیستها و ممانعت آنها از اقامه نماز با خبر می کنند.

با این حال دیگر نمازگزاران با راهپیماییهای متعدد در اطراف مسجدالاقصی علیه نژادپرستی و اشغالگران انزجار خود را از صهیونیستها اعلام می کنند.

اما اینک تهاجم بی سابقه اشغالگران به قدس، خانه ها، ساکنان آن و خیابانهای فلسطین در قدس افزایش یافته است که وحدت همگان اعم از مؤسسات، شخصیتهای رسمی و ملی، رهبران دینی مسلمان و مسیحی را می طلبد. در حالی که نهضت مقاومت فلسطین در همه زمینه‌ها ادامه دارد و امیدوارند تا جوامع بین المللی با همراهی مؤسسات مختلف مانع از ادامه تعرضات صهیونیستها در مسجدالاقصی و شهر مقدس قدس شوند.