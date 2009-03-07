ثبت 13 رکورد ملی رده سنی در رکورد گیری پایان فصل

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به در خواست شناگران کشور که هر سال به فدراسیون ارائه می شود ، رکورد گیری پایان فصل طی 2 روز گذشته با حضور 40 شناگر از استانهای فارس ، تهران ، گیلان ، کرج و خراسان رضوی در استخر آزادی و زیر نظر اعضای کمیته فنی شنای فدراسیون و مربیان ملی برگزار شد که با ثبت 13 رکورد جدید ملی رده سنی همراه بود که نتایج آن به شرح زیر است:

• 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 12-11 سال : آرین علیایی ، زمان جدید 14/38/2 دقیقه به نام خود ثبت کرد ، رکورد پیشین این ماده متعلق به احمد رضا جلالی با زمان 95/39/2 دقیقه بود.

• 50 متر کرال پشت رده سنی 12-11 سال : رهام پیروانی از فارس با زمان جدید 35/34 ثانیه را به دست آورد ، رکورد پیشین این ماده متعلق به هومن ریاحی با زمان 78/34 ثانیه بود که به میزان 43 صدم ثانیه ارتقا یافت.

• 50 متر پروانه رده سنی 14-13 سال : محمد ابو رشید اژدری از گیلان با زمان 70/27 ثانیه رکورد جدیدی در این ماده ثبت کرد ، پیشین این ماده متعلق به رضا انصاری با زمان 20/28 ثانیه بود.

• 50 متر پروانه رده سنی 17-15 سال : آروین مرادی از تهران زمان 97/26 ثانیه را بر جای گذاشت. رکورد پیشین این رشته متعلق به رضا انصاری با زمان 08/27 ثانیه بود.

• 50 متر پروانه ، رده سنی 12-11 سال : کامیاب کریمی از تهران زمان 96/30 ثانیه را به دست آورد و رکورد قبلی این ماده متعلق به عماد طلوعی با زمان 09/31 ثانیه بود.

• 100 متر پروانه رده سنی 14-13 سال : محمد ابورشید اژدری از گیلان زمان جدید 30/03/1 دقیقه را به دست آورد . رکورد پیشین این ماده متعلق به رضا انصاری با زمان 93/03/1 دقیقه بود.

• 200 متر آزاد رده سنی 12-11 سال : کامیاب کریمی از تهران با زمان 54/19/2 دقیقه را ثبت کرد ، رکورد قبلی این ماده متعلق به امیر صادقی با زمان 15/20/2 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی رده سنی 14-13 سال : تیم تهران ( سینا یوسف زادگان ، سجاد ویسانیان ، علی خدیری نسب و بهزاد صیاد) با زمان 30/01/4 دقیقه رکورد جدیدی را برای کشور در این ماده ثبت کردند . قبلی این ماده متعلق به تیم تهران با زمان 91/05/4 دقیقه بود.

• 4 در 50 متر مختلط تیمی رده سنی 10-8 سال : تیم منتخب کشور ( زارع ، ابولوردی ، نماینده کار و پیروانی ) با زمان 41/29/2 دقیقه رکورد تیمی این ماده متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 88/31/2 دقیقه بود .

• 4 در 50 متر آزاد تیمی : تیم منتخب کشور ( پیروانی ، کرمی ، قره حسن لو و زارع ) با زمان 96/09/2 دقیقه ، رکورد قبلی این رشته متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 79/11/2 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی 12-11 سال : تیم منتخب کشور ( کامیار کریمی ، کامیاب کریمی ، پیروانی و علیایی ) با زمان 26/22/4 دقیقه ، رکورد قبلی این ماده متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 36/27/4 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی رده سنی 14-13 سال : تیم تهران ( سینا یوسف زادگان ، سجاد ویسانیان ، علی خدیری نسب و بهزاد ) صیاد با زمان 30/01/4 دقیقه رکورد جدیدی را بدست آوردند. رکورد قبلی این ماده متعلق به تیم تهران 91/05/4 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر مختلط تیمی رده سنی 17-15 سال : تیم تهران ( پوریا مالدار قصری ، بخشمندی ، مرادی و جدیدی ) با زمان 93/10/4 دقیقه رکورد پیشین این ماده متعلق به تیم گرگان تابلو با زمان 11/13/4 دقیقه بود.