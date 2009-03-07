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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

رکوردگیری پایان سال شناگران/

ثبت 13 رکورد ملی رده سنی در رکورد گیری پایان فصل

ثبت 13 رکورد ملی رده سنی در رکورد گیری پایان فصل

رکورد گیری پایان فصل شناگران کشور با ثبت 13 رکورد ملی رده سنی توسط شناگران برتر کشور همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به در خواست شناگران کشور که هر سال به فدراسیون ارائه می شود ، رکورد گیری پایان فصل طی 2 روز گذشته با حضور 40 شناگر از استانهای فارس ، تهران ، گیلان ، کرج و خراسان رضوی در استخر آزادی و زیر نظر اعضای کمیته فنی شنای فدراسیون و مربیان ملی برگزار شد که با ثبت 13 رکورد جدید ملی رده سنی همراه بود که نتایج آن به شرح زیر است:

• 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 12-11 سال : آرین علیایی ، زمان جدید 14/38/2 دقیقه به نام خود ثبت کرد ، رکورد پیشین این ماده متعلق به احمد رضا جلالی با زمان 95/39/2 دقیقه بود.

• 50 متر کرال پشت رده سنی 12-11 سال : رهام پیروانی از فارس با زمان جدید 35/34 ثانیه را به دست آورد ، رکورد پیشین این ماده متعلق به هومن ریاحی با زمان 78/34 ثانیه بود که به میزان 43 صدم ثانیه ارتقا یافت.

• 50 متر پروانه رده سنی 14-13 سال : محمد ابو رشید اژدری از گیلان با زمان 70/27 ثانیه رکورد جدیدی در این ماده ثبت کرد ، پیشین این ماده متعلق به رضا انصاری با زمان 20/28 ثانیه بود.

• 50 متر پروانه رده سنی 17-15 سال : آروین مرادی از تهران زمان 97/26 ثانیه را بر جای گذاشت. رکورد پیشین این رشته متعلق به رضا انصاری با زمان 08/27 ثانیه بود.

• 50 متر پروانه ، رده سنی 12-11 سال : کامیاب کریمی از تهران زمان 96/30 ثانیه را به دست آورد و رکورد قبلی این ماده متعلق به عماد طلوعی با زمان 09/31 ثانیه بود.

• 100 متر پروانه رده سنی 14-13 سال : محمد ابورشید اژدری از گیلان زمان جدید 30/03/1 دقیقه را به دست آورد . رکورد پیشین این ماده متعلق به رضا انصاری با زمان 93/03/1 دقیقه بود.

• 200 متر آزاد رده سنی 12-11 سال : کامیاب کریمی از تهران با زمان 54/19/2 دقیقه را ثبت کرد ، رکورد قبلی این ماده متعلق به امیر صادقی با زمان 15/20/2 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی رده سنی 14-13 سال : تیم تهران ( سینا یوسف زادگان ، سجاد ویسانیان ، علی خدیری نسب و بهزاد صیاد) با زمان 30/01/4 دقیقه رکورد جدیدی را برای کشور در این ماده ثبت کردند . قبلی این ماده متعلق به تیم تهران با زمان 91/05/4 دقیقه بود.

• 4 در 50 متر مختلط تیمی رده سنی 10-8 سال : تیم منتخب کشور ( زارع ، ابولوردی ، نماینده کار و پیروانی ) با زمان 41/29/2 دقیقه رکورد تیمی این ماده متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 88/31/2 دقیقه بود .
• 4 در 50 متر آزاد تیمی : تیم منتخب کشور ( پیروانی ، کرمی ، قره حسن لو و زارع ) با زمان 96/09/2 دقیقه ، رکورد قبلی این رشته متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 79/11/2 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی 12-11 سال : تیم منتخب کشور ( کامیار کریمی ، کامیاب کریمی ، پیروانی و علیایی ) با زمان 26/22/4 دقیقه ، رکورد قبلی این ماده متعلق به تیم منتخب کشور با زمان 36/27/4 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر آزاد تیمی رده سنی 14-13 سال : تیم تهران ( سینا یوسف زادگان ، سجاد ویسانیان ، علی خدیری نسب و بهزاد ) صیاد با زمان 30/01/4 دقیقه رکورد جدیدی را بدست آوردند. رکورد قبلی این ماده متعلق به تیم تهران 91/05/4 دقیقه بود.

• 4 در 100 متر مختلط تیمی رده سنی 17-15 سال : تیم تهران ( پوریا مالدار قصری ، بخشمندی ، مرادی و جدیدی ) با زمان 93/10/4 دقیقه رکورد پیشین این ماده متعلق به تیم گرگان تابلو با زمان 11/13/4 دقیقه بود.

کد مطلب 844886

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