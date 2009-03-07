به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره فیلم فجر دوشنبه 19 اسفند ساعت 16:30 در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهداء در میدان هفتم تیر برگزار می‌شود و "اخراجی‌ها 2" ساخته مسعود ده‌نمکی نیز در این مراسم به نمایش در‌می‌آید.



"اخراجی‌ها 2" که دومین ساخته ده‌نمکی است، امسال در بخش نگاه نو جشنواره فجر به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران این بخش را از آن خود کرد. امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، جواد رضویان، شیلا خداداد، مهراوه شریفی‌نیا، اکبر عبدی و ... بازیگران این فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز ساخته شده است.



روزنامه‌نگاران و خبرنگاران می‌توانند به همراه خانواده خود در مراسم تقدیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شرکت کنند.