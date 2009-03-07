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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

علی احمدی:

مدارس دخترانه باید محرم سازی شوند

مدارس دخترانه باید محرم سازی شوند

وزیر آموزش و پرورش محرم سازی مدارس را یکی از الزامات نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این اصل باید در مدارس رعایت شود و معلمان و دانش آموزان ما باید در مدارس در چارچوب ملاحظات شرعی آزادی عمل داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در سومین همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی که امروز در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور مشاور ارشد رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای هئیت علمی رشته معماری و مهندسان معمار مدارس برگزار شد، با تاکید بر جذابیت مدارس ایرانی برای دانش آموزان افزود: مدارسی که در ذهن معماران خلق و احداث می شود باید در خدمت نظام تعلیم و تربیت باشد.

وی ادامه داد: ای کاش معماران ما معلم هم بودند و از نزدیک نیازهای مدارس را احساس می کردند و براساس آن مدارس را طراحی و معماری می کردند.

این مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود فناوری اطلاعات موجب تغییر نظام تعلیم و تربیت می شود افزود: به همین دلیل مدارس ما نیاز به فضاهای جدیدی همچون اتاقهای چند رسانه ای، کارگاهها و آزمایشگاههای رایانه ای دارند که باید در ساخت مدارس به آن توجه شود.

علی احمدی درباره محیط مدارس دخترانه به محرم سازی اشاره کرد و گفت: معلمان و دانش آموزان باید در این مدارس از آزادی عمل برخوردار باشند و مدارس ما باید دارای ساختار اندرونی و بیرونی داشته باشد و ورود افراد متفرقه به مدارس نباید فعالیتهای آن همچون زنگ ورزش را مختل کند.

وی نیازهای مدارس دخترانه و پسرانه را متفاوت دانست و افزود: در مدارس ابتدایی دختران به دلیل زودتر رسیدن آنها به سن تکلیف وجود نمازخانه لازم است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: فرهنگ آپارتمان نشینی در مردم موجب محدودیت دانش آموزان در تحرک و شادابی شده و به همین دلیل باید زمینه تحرک و ورزش دانش آموزان را در مدارس فراهم آورد و اگر در ساخت مدرسه هم نتوانستیم این مهم را پیاده کنیم باید از طریق ورزشگاهها و اماکن ورزشی این خلا را پر کنیم.

کد مطلب 844889

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