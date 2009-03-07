همایش منطقه ای امنیت اجتماعی در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سومین همایش منطقه ای امنیت اجتماعی صبح امروز و با حضور جانشین معاونت اجتماعی ناجا، جمعی از مسئولین ادارات و سازمان های دولتی استان در مجتمع فرهنگی فجر سنندج آغاز به کار کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ها و برنامه های ناجا در زمینه بهره گیری از روش های علمی و پژوهشی و با هدف استفاده از تجربیات و نظرات افراد متخصص سومین همایش منطقه ای امنیت اجتماعی غرب کشور برگزار می شود.

ابراهیم قائد رحمتی افزود: با توجه به در پیش گرفتن رویکرد بهره گیری از روش های علمی در برنامه های نیروی انتظامی، سومین همایش منطقه ای با مشارکت استان های غرب کشور و با ارائه مقالات مختلف در سنندج برگزار خواهد شد.

وی گفت: فراخوان همایش سوم از اواخر سال گذشته منتشر و خوشبختانه تعداد 54 مقاله علمی از سوی صاحب نظران و از مناطق مختلف کشور به دبیرخانه ارسال و مورد داوری اعضای هیئت علمی همایش قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان داشت: از بین آثار رسیده از صاحبان 35 اثر با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل و تعداد 8 اثر برگزیده نیز در این مراسم ارائه و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

قائد رحمتی خاطرنشان کرد: مقالات برگزیده این همایش که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می شود در قالبی کتابی چاپ و در اختیار سازمانهای کشوری و استانی برای برنامه ریزی هر چه بهتر در حوزه های اجتماعی قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: مقالات ارسال شده به دبیرخانه این همایش در حوزه های معرفت و اندیشه، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده که از استانهای تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خوزستان و کردستان جهت حضور در همایش به دبیرخانه ارسال شده اند.