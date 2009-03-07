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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

مستند "معلم مهر" در شبکه یک تولید می‌شود

مستند "معلم مهر" در شبکه یک تولید می‌شود

مستند "معلم مهر" به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل راد با محوریت معلم‌های پیشکسوت برای شبکه یک تهیه می‌شود.

خوشدل در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش گروه فرهنگ، تاریخ و هنر تولید می‌شود و موضوع آن بررسی معلم‌های پیشکسوت و ویژگی‌های آنها است. این مستند به معلمانی می‌پردازد که دانش‌آموزان برجسته‌ تربیت کرده‌اند. هدف از تولید این برنامه به تصویر کشیدن معلم به عنوان طراح نسل فردا است.

وی در ادامه افزود: مستند "معلم مهر" در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و فروردین ماه کلید می‌خورد. این پروژه را چند کارگردان می‌سازند که در مرحله انتخاب هستند.

تئاتر تلویزیونی "بچه‌های من آفریقای من" به کارگردانی حسین مختاری و تهیه‌کنندگی رضا خوشدل راد چندی پیش از شبکه چهار پخش شد.

کد مطلب 844892

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