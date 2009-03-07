وزیر نفت: باید از خام فروشی نفت جلوگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در میمه، نوذری صبح امروز در مراسم کلنگ زنی نخستین پالایشگاه خصوصی کشور در میمه با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی نفت در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام در کشور تولید می شود که باید این رقم به سه میلیون و 200هزار بشکه برسد .

نوذری همچنین افزود: پیام اجرایی شدن این پالایشگاه توسط بخش خصوصی در کشور می تواند نوید بخش اقدامات دیگری در این راستا باشد و زمینه ساز اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است را فراهم نماید

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وی تصریح کرد: باید زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کرد و همچنین زمینه های سرمایه گذاریهای خارجی در کشور ایجاد شود

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نوذری با اشاره به اینکه این نخستین پالایشگاه بخش خصوصی است در کشور که اکنون احداث می شود، تصریح کرد: وزارت نفت آمادگی کامل دارد تا تمامی نیازهای این پالایشگاه را اعم از خوراک و انرژی مورد نیاز تامین نماید

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وزیر نفت تصریح کرد: افق آینده کشور روشن است و خوشبختانه با اعتماد بخشی که در بخش خصوصی ایجاد شده عزم دولت برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری است و تا آخرین لحظه که فرآورده های پالایشگاه تولید می شود با آنان همکاری داریم

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نوذری خاطر نشان کرد: ما همچنین آمادگی کامل داریم تا پس از تولید برای صادرات این محصولات نیز اقدامات لازم را فراهم نماییم