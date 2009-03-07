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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۹

تکنوازی کمانچه فرچپوری در ساری

تکنوازی کمانچه فرچپوری در ساری

سعید فرچپوری به مناسبت بیستمین سالگرد تشکیل گروه موسیقی "شواش"در استان مازندران روز جمعه 23 اسفندماه در فرهنگخانه ساری به سخنرانی و تکنوازی کمانچه می پردازد.

فرجپوری با اعلام این خبر به خبرنگارمهر،گفت : گروه موسیقی "شواش" یکی از معروفترین گروههای موسیقی در استان مازندران است که از حدود 20 سال پیش فعالیت خود را رسما آغاز کرد و من هم در آن دوران جزو اولین کسانی بودم که برای تدریس کمانچه به گروه رفتم و به همین دلیل در بیستمین سال فعالیت این گروه به عنوان یکی ازاساتید آن دوران برای اجرای قطعاتی به صورت بداهه به این مراسم دعوت شده ام.

وی در پایان خاطر نشان کرد : پس از اجرای قطعاتی از موسیقی دستگاهی ایران درخصوص وضعیت موسیقی در آن دوران و تغییرات به وجود آمده در عرصه موسیقی به لحاظ تکنیکی و تغییرات سازها سخنرانی خواهم داشت.            

کد مطلب 844898

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