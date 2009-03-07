این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: پنج جلسه است تمرینات نمایش "ادیپ" را با هنرجویان تئاتر مدرسه بازیگری فرهنگسرای بهمن آغاز کرده‌ایم. البته تنها چیزی که از نمایشنامه "ادیپ" در اختیار داریم نام ادیپ است و قصد داریم همه چیز را از نو بسازیم و به شکل روایی جدید برسیم.

پورآذری ادامه داد: ابتدا قصد داشتم نمایش را در تونل‌های مترو که هنوز راه‌اندازی نشده‌ اجرا کنم، اما با پیگیری‌هایی که کردیم مشخص شد این امر شدنی نیست. از این‌رو با هماهنگی‌های انجام شده با فرهنگسرای بهمن قرار است نمایش "ادیپ" را در یک سوله‌ای اجرا کنیم. امیدوارم این نمایش را بهار سال 88 به صحنه ببریم.



حمید پورآذری بهار 87 نمایش "غلتشن‌ها" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که مورد استقبال قرار گرفت.