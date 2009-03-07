خسارت کشاوزان حاشیه کرخه در حال پرداخت/ جمع آوری سه هزار بشکه نفت خام

غلامرضا حسن بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در روز نخست حادثه (پنج شنبه اول اسفند)، 285 میلیون تومان به کشاورزانی که پمپها و مزارع آنها خسارت دیده بود، پرداخت شده است.

حسن بیگلو ادامه داد: در سومین روز حادثه حساب بانکی مشترکی برای واریز مبلغ برآورد شده خسارتها و هزینه های لازم افتتاح شد که مبالغ بابت پرداخت خسارتها و هزینه های لازم با امضای مسئولان شرکت ملی نفت ایران و استانداری خوزستان پرداخت شد و این حساب بانکی مشترک هنوز مفتوح است.

وی تصریح کرد: تمام خسارتهای وارد شده به محیط زیست و کشاورزان منطقه که از سوی مسئولان در اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی و آبفای شهری و روستایی استان خوزستان تایید شده است بی کم و کاست از سوی شرکت ملی نفت ایران پرداخت شد.

وی همچنین با بیان اینکه آلودگی کرخه کاملا مهار شده است، گفت: تاکنون 10 هزار بشکه مخلوط آب و نفت از سطح رودخانه کرخه جمع آوری شد که سه هزار بشکه آن، نفت خام برآورد شده است.

حسن بیگلو تصریح کرد: با وجود اعمال تحریمها که در زمینه تامین لوله به سیستم تحمیل شده است به موازات این خط لوله، یک خط لوله جدید به قطر 20 اینچ احداث شد که در مدار عملیاتی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: برای جلوگیری از نشتهای احتمالی بخشی از این لوله پس از انجام عملیات عایق کاری ویژه در زیر بستر رودخانه کرخه عبور داده شده است.

وی درباره شرایط خاص انتقال نفت خام و فرآورده در مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: بیش از 12 هزار کیلومتر خط لوله جریانی، انتقال و صادرات در مناطق نفت خیز جنوب وجود دارد؛ در روند پایش این میزان لوله همانند سایر کشورهای نفت خیز جهان، بروز خطا طبیعی است.

حسن بیگلو افزود: شکستگی و نشت لوله های انتقال نفت و فرآورده های نفتی در طول تاریخ یکصد ساله صنعت نفت همواره وجود داشته، اما آنچه چشمگیر است، میزان بسیار اندک بروز این نوع از حوادث پیش بینی نشده در طول فعالیت این صنعت در کشور و به ویژه در مناطق نفت خیز جنوب نسبت به میزان حوادث رخ داده در سطح جهانی است.