به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان فیلم درباره مردی اهل بوستن است که وقتی دختر و بهترین دوستش ربوده می‌شوند، در قالب یک نگهبان خودگمارده قانون درمی‌آید.

کارگردان این پروژه هنوز مشخص نشده است. والبرگ 37 ساله که خود متولد بوستن است، قرار است در اکشن کمدی "تیم ب" به کارگردانی آدام مکی در کنار ویل فرل نقش‌آفرینی کند. او سال 2008 دو فیلم "اتفاق" و "مکس پین" را روی پرده سینماها داشت.

والبرگ فیلم "استخوان‌های دوست‌داشتنی" ساخته پیتر جکسن را در مرحله پس از تولید دارد و قرار است در فیلم "مشت‌زن" به کارگردانی دارن آرونوفسکی نیز نقش‌آفرینی کند. او سال 2007 برای بازی در فیلم "مردگان" مارتین اسکورسیزی نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد.