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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

عدم تخصص در موزه داری معضل میراث فرهنگی است

عدم تخصص در موزه داری معضل میراث فرهنگی است

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمبود متخصص در موزه داری را معضل میراث فرهنگی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر حسین جعفری پیش از ظهر امروز در جمع موزه داران سراسر کشور افزود: با توجه به اهیت موزه و موزه داری، توانمند ساختن موزه ها و به ویژه موزه داران از نظر علیم و تخصصی بیار ضروری است.

جعفری نقش موزه ها در رونق اقتصاد ملی را انکارناپذیر خواند و افزود: توجه به تاریخ و موزه ها می تواند در آمد سرشار و امنیت فکری و آرامش را هم به وجود بیاورد.

وی نقش موزه داران را در رسیدن به این هدف بسیار مهم و حساس دانست و افزود: چگونه تاریخ و هویتی چند هزار ساله می تواند توسط افرادی که به تاریخ علاقه ندارند و به آن اهمیت نمی دهند حفظ گردد و گسترش داده شود؟

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: از شرایط اصلی مو زه داران به جز اطلاعات فنی، علاقه مندی در این حوزه هم بسیار حایز اهمیت است.

به گفته جعفری حفظ هزاران سال تاریخ و تمدن، خصوصا در کشوری مانند ایران که در طول تاریخ به انساندوستی و هنرمندی شهره بوده، صرفا با حفظ فیزیکی اشیاء و اموال موزه ای امکان پذیر نیست و باید روح درون این آثار را درک و شناسایی و معرفی نمود و در این راه موزه داران نقش مهمی دارند.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خواستار توجه ویژه موزه داران به ایام نوروز شد و گفت: امیدواریم تعطیلات نوروز فرصت مغتنمی برای اشاعه تاریخ کشور باشد و در این راه موزه ها و موزه داران هم باید با تمام توان به ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و مردم بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش ساعت فعالیت موزه ها در ایام نوروز، امکان بهره مندی و بازدید مناسب و راحت مردم از موزه ها فراهم شود و مردم سفرهای نوروزی خود را با کوله باری غنی از دستاوردهای تاریخی و فرهنگی به سرانجام برسانند.

جعفری همچنین تعامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مجلس را خوب و مفید توصیف کرد و گفت: مجلس همواره در راستای گسترش فرهنگ و تاریخ و ارزشهای بومی و ملی حامی سازمان بوده است.

وی اضافه کرد: بدون شک سالهای دفاع مقدس مهمترین میراث معنوی کشور هستند و باید آنچنان که شایسته است حفظ و معرفی شوند تا مردم در تمام دورانها این حماسه عظیم را به درستی بشناسند و به قضاوت بنشینند.

جعفری با اشاره به سفر خود به تبریز افزود: حضور در شهری که چنین تاریخ و تمدن عظیمی را داراست جای مباهات دارد و خوشحالم در این شهر فرهنگ دوست و تاریخ پرور حضور دارم.

جعفری با اشاره به علاقه مردم به کشور و نمودهای تاریخی آن گفت: شعر «چو ایران نباشد تن من مباد» هنوز هم نقل دهان مردم است و جوانان هم علاقه خاصی نسبت به تاریخ و هویت کشور دارند پس باید موزه داران به عنوان حافظان بخشی از هویت و تاریخ کشور تلاشی مضاعف در معرفی صحیح این نمودها داشته باشند.

کد مطلب 844911

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