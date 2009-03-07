عدم تخصص در موزه داری معضل میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر حسین جعفری پیش از ظهر امروز در جمع موزه داران سراسر کشور افزود: با توجه به اهیت موزه و موزه داری، توانمند ساختن موزه ها و به ویژه موزه داران از نظر علیم و تخصصی بیار ضروری است.

جعفری نقش موزه ها در رونق اقتصاد ملی را انکارناپذیر خواند و افزود: توجه به تاریخ و موزه ها می تواند در آمد سرشار و امنیت فکری و آرامش را هم به وجود بیاورد.

وی نقش موزه داران را در رسیدن به این هدف بسیار مهم و حساس دانست و افزود: چگونه تاریخ و هویتی چند هزار ساله می تواند توسط افرادی که به تاریخ علاقه ندارند و به آن اهمیت نمی دهند حفظ گردد و گسترش داده شود؟

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: از شرایط اصلی مو زه داران به جز اطلاعات فنی، علاقه مندی در این حوزه هم بسیار حایز اهمیت است.

به گفته جعفری حفظ هزاران سال تاریخ و تمدن، خصوصا در کشوری مانند ایران که در طول تاریخ به انساندوستی و هنرمندی شهره بوده، صرفا با حفظ فیزیکی اشیاء و اموال موزه ای امکان پذیر نیست و باید روح درون این آثار را درک و شناسایی و معرفی نمود و در این راه موزه داران نقش مهمی دارند.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خواستار توجه ویژه موزه داران به ایام نوروز شد و گفت: امیدواریم تعطیلات نوروز فرصت مغتنمی برای اشاعه تاریخ کشور باشد و در این راه موزه ها و موزه داران هم باید با تمام توان به ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و مردم بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش ساعت فعالیت موزه ها در ایام نوروز، امکان بهره مندی و بازدید مناسب و راحت مردم از موزه ها فراهم شود و مردم سفرهای نوروزی خود را با کوله باری غنی از دستاوردهای تاریخی و فرهنگی به سرانجام برسانند.

جعفری همچنین تعامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مجلس را خوب و مفید توصیف کرد و گفت: مجلس همواره در راستای گسترش فرهنگ و تاریخ و ارزشهای بومی و ملی حامی سازمان بوده است.

وی اضافه کرد: بدون شک سالهای دفاع مقدس مهمترین میراث معنوی کشور هستند و باید آنچنان که شایسته است حفظ و معرفی شوند تا مردم در تمام دورانها این حماسه عظیم را به درستی بشناسند و به قضاوت بنشینند.

جعفری با اشاره به سفر خود به تبریز افزود: حضور در شهری که چنین تاریخ و تمدن عظیمی را داراست جای مباهات دارد و خوشحالم در این شهر فرهنگ دوست و تاریخ پرور حضور دارم.

جعفری با اشاره به علاقه مردم به کشور و نمودهای تاریخی آن گفت: شعر «چو ایران نباشد تن من مباد» هنوز هم نقل دهان مردم است و جوانان هم علاقه خاصی نسبت به تاریخ و هویت کشور دارند پس باید موزه داران به عنوان حافظان بخشی از هویت و تاریخ کشور تلاشی مضاعف در معرفی صحیح این نمودها داشته باشند.