بهترین راه حل مقابله با آسیبهای اجتماعی بهره گیری از شیوه های علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده صبح امروز در آئین گشایش همایش منطقه ای امنیت اجتماعی در سنندج، اظهار داشت: یکی از بهترین راه حلهای برخورد با مسائل و آسیب های اجتماعی در جامعه بهره گیری از شیوه های نوین علمی است.

وی ادامه داد: متاسفانه امروزه بعضی از معضلات اجتماعی بسیار پیچیده و گنگ هستند که ورود بدون اطلاع برای برخورد با آنها نتیجه ای مثبت قابل توجه در پی نخواهد داشت که گاهی باعث بروز مشکلاتی در جامعه نیز خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: امروز باید سازمان های متولی در بحث برخورد با آسیب های اجتماعی با برگزاری برنامه های این چنینی زمینه را برای استفاده از یافته های علمی و پژوهشی در برخورد با آسیبهای اجتماعی فراهم نمایند

حسن زاده خاطرنشان کرد: ریشه تمامی ناهنجاری های سیاسی در مسائل و معضلات اجتماعی است به گونه ای که در مواقع لازم با این گونه مسائل اجتماعی برخورد لازم صورت نگرفته و در ادامه مشکلات بیشتری را در حوزه های سیاسی ایجاد می کند.

وی یادآور شد: عدم آگاهی مردم از آسیب های اجتماعی نیز از جمله مشکلاتی است که وجود داشته و این موضوع تنها با اطلاع رسانی شفاف و بهره گیری از توان رسانه های جمعی و همکاری های بین بخشی سازمان های متولی به سرانجام خواهد رسید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، بیکاری و اعتیاد را از جمله مهمترین تهدیدات جامعه امروزی خواند و افزود: در صورتی که به شکلی مطلوب با این دو پدیده مخرب برخورد نشود در آینده مسائل و مشکلات مهمتر با گستره بیشتری را به دنبال خواهند داشت.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: رعایت انضباط اجتماعی به معنی محدود کردن مردم نیست بلکه این مهم زمینه ای است برای نهادینه کردن روح قانون در جامعه است.

وی در پایان گفت: تمامی تشکیلات امنیتی استان در خدمت مردم بوده و تلاش ما این است که بتوانیم با جلب اعتماد عمومی در زمینه اجرای برنامه های مختلف در کردستان موفق باشیم.

سومین همایش منطقه ای امنیت اجتماعی به همت معاونت اجتماعی و ارشاد انتظامی استان کردستان و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می شود.