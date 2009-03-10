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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

پیگیریهای مربوط به طرح جامع بقاع کرج در استان تهران نمونه است

پیگیریهای مربوط به طرح جامع بقاع کرج در استان تهران نمونه است

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج گفت: پیگیریهای مربوط به طرح جامع بقاع متبرکه کرج در استان تهران نمونه است

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع 26 بقعه شهرستان کرج، 22 بقعه طرح جامع دارد که این طرح در مورد 16 مورد آنها مصوب شده است.

وی ادامه داد: دستور بازبینی دو بقعه از هفت بقعه باقی مانده نیز صادر شده و در مورد چهار بقعه دیگر نیز باید  طرح جامع نوشته شود.

این مسئول عنوان داشت: این در حالی است که سایر شهرستانهای استان تهران روی هم رفته فقط 16 طرح جامع مصوب شده دارند که این امر از کارآمدی پیگیریهای اوقاف کرج در زمینه طرح جامع بقاع این شهرستان حکایت می کند.

طرح جامع دو امامزاده شهرستان کرج در حال اجرا است

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کرج در بخش دیگری از سخنان خود افزود: طرح جامع دو امامزاده شهرستان کرج یعنی امامزاده قاسم ماهدشت و امامزاده غیبی محمدشهر در حال اجرا است.

نظری خاطرنشان کرد: طرح جامع امامزاده ها طرحی است که طی اجرای آن در حاشیه فضای امامزاده، موارد مورد نیاز از قبیل صحن و رواق، کتابخانه، واحد فرهنگی، دارالقرآن، سرویس بهداشتی و پارکینگ احداث می شود.

شهرستان کرج 26 بقعه دارد که 24 تا از آنها امامزاده و دو بقعه دیگر غیرامامزاده هستند.

کد مطلب 844917

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