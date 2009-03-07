پنج هزار هکتار از اراضی بروجرد زیر پوشش طرح گیاه پزشکی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمود بختیاری صبح امروز در حاشیه برگزاری اولین کارگاه آموزشی تخصصی گیاهپزشکی به خبرنگار مهر گفت: این طرح در سطح 5 هزار هکتار از مزارع شهرستان بروجرد و یک هزار و 65 هکتار از باغات این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بیش از 8 نفر از کارشناسان گیاهپزشکی این شهرستان دارای شغل خواهند شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با اشاره به اهداف برگزاری این طرح، عنوان کرد: این طرح در راستای اجرای اصل خصوصی سازی و ارجاع کار به بخش خصوصی و به همت واحد حفظ نباتات جهاد کشاورزی بروجرد انجام می شود.

بختیاری با بیان اینکه در این طرح از خدمات کارشناسان گیاهپزشکی استفاده خواهد شد، خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح کشاورزان منطقه از تخصص گیاه پزشکی و نظرات فنی کارشناسان برای کنترل اصولی آفات بهره مند خواهند شد.