موزه های کشور با چالشهای جدی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر همایون حمیدی پیش از ظهر امروز در کارگاههای آموزشی سومین همایش تخصصی موزه داری کشور افزود: موزه های کشور با سه چالش عمده روبرو هستند که رضایتمندی کارکنان موزه ها و منابع انسانی درون موزه ها مهمترین این چالشها به شمار می رود.

این مدرس دانشگاه رضایتمندی مراجعین و مخاطبین موزه ها را حایز اهمیت بسیار خواند و افزود: در این میان، کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: تنها چیزی که می تواند به این سه چالش پاسخ دهد، خلاقیت و کارآفرینی است.

حمیدی در مورد افراد کارآفرین گفت: این افراد از ریسک پذیری بالایی برخوردارند، آینده نگر و مثبت اندیش هستند و توانایی مدیریت زمان را نیز دارند و این خصوصیات برای ایجاد تحولات در موزه ها و بخش فرهنگ کشور بسیار مورد نیاز است.

رئیس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: با توجه بیشتر به مقوله کار آفرینی خصوصا در حوزه فرهنگ می توانیم بسیاری از مشکلات و تهدیدهای پیش رو را به فرصت های غیرقابل انکاری تبدیل نماییم.

دکتر حمیدی از مسئولان و کسانی که قدرت برنامه ریزی دارند خواست فضا را برای کار آفرینان فرهنگی بیش از پیش مهیا نمایند.