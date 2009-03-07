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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

موزه های کشور با چالشهای جدی روبروست

موزه های کشور با چالشهای جدی روبروست

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: چالشهای مهمی پیش روی حوزه موزه ها و مدیریت فرهنگی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر همایون حمیدی پیش از ظهر امروز در کارگاههای آموزشی سومین همایش تخصصی موزه داری کشور افزود: موزه های کشور با سه چالش عمده روبرو هستند که رضایتمندی کارکنان موزه ها و منابع انسانی درون موزه ها مهمترین این چالشها به شمار می رود.

این مدرس دانشگاه رضایتمندی مراجعین و مخاطبین موزه ها را حایز اهمیت بسیار خواند و افزود: در این میان، کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: تنها چیزی که می تواند به این سه چالش پاسخ دهد، خلاقیت و کارآفرینی است.

حمیدی در مورد افراد کارآفرین گفت: این افراد از ریسک پذیری بالایی برخوردارند، آینده نگر و مثبت اندیش هستند و توانایی مدیریت زمان را نیز دارند و این خصوصیات برای ایجاد تحولات در موزه ها و بخش فرهنگ کشور بسیار مورد نیاز است.

رئیس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: با توجه بیشتر به مقوله کار آفرینی خصوصا در حوزه فرهنگ می توانیم بسیاری از مشکلات و تهدیدهای پیش رو را به فرصت های غیرقابل انکاری تبدیل نماییم.

دکتر حمیدی از مسئولان و کسانی که قدرت برنامه ریزی دارند خواست فضا را برای کار آفرینان فرهنگی بیش از پیش مهیا نمایند.

کد مطلب 844919

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