رقابت 320 تیم در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران/ حضور روباتهای شبیه ساز اعمال حج

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در 13 لیگ از 15 تا 17 فروردین ماه سال 88 با حضور دو هزار و 739 شرکت کننده و رشد 200 درصدی شرکت کنندگان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و کمیته ملی روبوکاپ آزاد ایران در واحد قزوین و یا مصلی حضرت امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران تاکید کرد: 27 تیم در لیگ روباتهای امدادگر واقعی، 12 تیم در لیگ شبیه ساز امدادگر، 23 تیم در لیگ شبیه ساز سه بعدی، 33 تیم در لیگ شبیه ساز دو بعدی، چهار تیم در لیگ واقعیت ترکیبی، 6 تیم در لیگ روباتهای فوتبالیست سایز متوسط، 16 تیم در لیگ فوتبالیست سایز کوچک، 13 تیم در لیگ روبات انسان نما، 9 تیم در لیگ روباتهای خانگی، 14 تیم در لیگ دانش آموزشی یک به یک، 15 تیم در لیگ دانش آموزشی دو به دو، 17 تیم در لیگ امدادگر دانش آموزی و 70 تیم در لیگ مین یاب در سه بخش خودکار، دستی و رقابت فنی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

موسی خانی ادامه داد: 22 تیم خارجی نیز از کشورهای برزیل، پاکستان، هلند، آلمان، چین، آمریکا، عربستان و سوئد در این مسابقات حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: از تعداد کل شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات 771 نفر در بخش دانش آموزی و دو هزار نفر در بخش بزرگسالان حضور دارند. همچنین از این تعداد 249 دانش آموز دختر، 522 دانش آموز پسر در بخش دانش آموزشی و 418 دختر و هزار و 600 پسر در بخش بزرگسال حضور دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: 150 مدرسه، 230 دانشگاه و 87 پژوهشکده از 32 شهر کشور در چهارمین دوره از مسابقات روبوکاپ آزاد ایران حاضر خواهند شد.

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ در کنار مسابقات

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران افزود: در کنار برگزاری چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران نخستین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ نیز در موضوعات روباتیک، پردازش و کنترل حسگرها، تعامل روباتها و انسانها، کاربرد علوم روباتیک و هوش مصنوعی برگزار می شود.

موسی خانی اظهار داشت: در مجموع 47 مقاله از سراسر دنیا برای شرکت در این سمپوزیوم ارسال شد که از این تعداد 12 مقاله اصلی برای ارائه پذیرفته شده است.

حضور روباتهای انسان نما و شبیه ساز اعمال حج

وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری این مسابقات برای نخستین بار روباتهای نائو نیز توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برای بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران خاطرنشان کرد: این روباتها انسان نما هستند و توسط کشور فرانسه ساخته می شود. ویژگی این گونه روباتها این است که بیشتر بر روی هوش مصنوعی آنها کار می شود.

موسی خانی همچنین از حضور روباتهای شبیه ساز اعمال حج از سال آینده در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران خبر داد.

وی در خصوص اهمیت مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از سوی فدراسیون جهانی روبوکاپ گفت: مسابقات روبوکاپ آزاد ایران از اهمیت ویژه ای نزد فدراسیون جهانی برخوردار است به طوری که در بخش دانش آموزی این مسابقات مرحله مقدماتی مسابقات جهانی است. همچنین برای حضور در مسابقات جهانی نتایج تیم ها در مسابقات آزاد ایران بررسی می شود.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران در خصوص برگزاری مسابقات جهانی در ایران که بارها خبر آن اعلام شده بود تاکید کرد: متاسفانه هنوز مشکلاتی برای برگزاری مسابقات جهانی در ایران وجود دارد که نتوانسته ایم میزبانی را دریافت کنیم.

موسی خانی اظهار داشت: حضور رژیم اشغالگر قدس در ایران یکی از مسائلی است که فدراسیون جهانی بر روی آن تاکید دارد اما مورد قبول ایران واقع نشده اما این تنها مشکل نیست و مشکلات دیگری نیز بر سر راه میزبانی ایران وجود دارد.

بدقولی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به روبوکاپی ها

وی در پاسخ به این سئوال که برترینهای روبوکاپ در نهایت شامل بنیاد ملی نخبگان می شوند یا خیر خاطرنشان کرد: متاسفانه به ما قول هایی در این خصوص داده شد که ما هم اعلام کردیم اما نهایی نشد.

موسی خانی ادامه داد: این مسئله تنها شامل کمیته ملی روبوکاپ نیست بلکه رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی نیز در خصوص برترینهای مسابقات جشنواره خوارزمی قول دادند که این افراد شامل تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شوند اما هنوز این مسئله عملی نشده است.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران گفت: یکی از دلایل مشکل در این مسئله تیمی بودن کار روباتیک است و این امکان وجود ندارد که تمامی افراد شامل تسهیلات بنیاد شوند و این که چه کسی هم از یک تیم انتخاب شود کار ساده ای نیست.

بی مهری در خصوص مسابقات روبوکاپ آزاد ایران زیاد است

موسی خانی با اشاره به این موضوع که بیشتر دانشگاههای برتر کشور در این مسابقات حضور دارند افزود: بیشتر دانشگاههای کشور در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران هم در بخش مسابقه و هم در بخش داوری حضور دارند.

وی تاکید کرد: همواره بی مهری هایی درخصوص برگزاری مسابقات و داوری ها وجود دارد و عنوان می شود که برخی از دانشگاهها مسابقات را تحریم کرده اند اما بدون شک من اطمینان می دهم تیمهایی که مسئله تحریم مسابقات را مطرح می کنند تنها به دلیل عدم آمادگی مایل به شرکت نیستند.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ اظهار داشت: برگزاری مسابقات دیگر مانند جشنواره خوارزمی به توسعه این علم در کشور کمک می کند و هیچ گاه هیچ سازمانی به دنبال تضعیف کمیته ملی روبوکاپ نیست.