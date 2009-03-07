ایجاد کانون دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر در دانشگاههای علوم پزشکی

دکتر اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف اصلی ایجاد این کانونها در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، شناسایی دانشجویان نمونه است که بتوانند با ایجاد این کانونها به سایر دانشجویان که از سطح علمی پائین تری برخوردارند نیز کمک کنند.

وی اضافه کرد: این دانشجویان با ایجاد کانون در سطح دانشگاهها، محوریت کارگاهها، همایشها و نشستهای علمی را بر عهده می گیرند و با توانمندی علمی خود، دانشجویان دیگر را نیز یاری می کنند.

حسینی نژاد خاطرنشان کرد: هفته گذشته اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت هم اندیشی برای دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی برگزار کرد که زمینه ایجاد این کانونها در این هم اندیشی شکل گرفت.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت اضافه کرد: همچنین در این هم اندیشی نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی و برخی از دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشتند.