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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

42 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان فعال است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان لرستان از فعالیت 42 کانون فرهنگی هنری مساجد در این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: از سال 72 تاکنون در لرستان با ثبت 42 کانون فرهنگی هنری مساجد هشت هزار نفر به عضویت این کانونها درآمده است.

وی همچنین به ثبت 34 باب کتابخانه در کانون های مساجد لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای طرح تلاوت نور در لرستان بیش از یک هزار و 50 جلد کتاب قرآن در میان مساجد استان توزیع شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان لرستان همچنین از راه اندازی بیش از 25 مرکز شکوفه های بهشتی در این استان خبر داد و عنوان کرد: این مراکز مخصوص کودکان پیش از دبستان است که در قالب این مراکز بیش از 70 مربی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام موسوی همچنین بر ضرورت گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان اعضای کانون های مساجد تاکید کرد و افزود: در طول سال جاری بیش از 4 هزار جلد کتاب به کتابخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد اهدا شده است.

کد مطلب 844924

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