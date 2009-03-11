تقسیم شادی با نیازمندان در آستانه نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سابقه این سنت حسنه به سال 69 بازمی گردد و طی آن روزهای پایانی اسفند هر سال به مدت یک هفته، مردم نیکوکار ایران در آستانه نوروز و بهار طبیعت، در همایشی عظیم که تجلی گاه نوعدوستی، نیکوکاری و مهرورزی آنان است شرکت کرده و شادی خود را با خانواده های نیازمند تقسیم می‌کنند.

در این میان، مردم نوعدوست آذربایجان شرقی نیز همه ساله با مراجعه به پایگاه های جمع آوری کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری، به یاری محرومان و مستضعفان می شتابند. البته برگزاری هفته احسان و نیکوکاری در این خطه به دلیل ریشه دار بودن فرهنگ انفاق و احسان در نزد مردمان آذربایجان شرقی پررنگ‌ تر از سایر نقاط ایران است.

محمدرضا فلسفی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)‌آذربایجان شرقی با اشاره به فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری نیز تاکید کرد: فرهنگ کمک و یاری به محرومان در بین مردم آذربایجان شرقی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.

وی افزود: مردم نوعدوست آذربایجان شرقی همواره در طول سالهای برگزاری جشن احسان و نیکوکاری از حیث میزان کمک های مردمی بعد از استان تهران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند .

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان هدایای مردم استان در طول هفته احسان و نیکوکاری سال گذشته 7میلیارد و 170 میلیون ریال بوده است،‌ گفت: این میزان هدایا در مقایسه با کمک های مردمی در سال قبل از آن 25 درصد رشد داشته است .

وی پیش بینی کرد: در سال جاری هدایای مردم آذربایجان شرقی با 40 درصد افزایش به 10 میلیارد ریال برسد .

فلسفی یادآور شد: در سال جاری نیز 261 پایگاه این نهاد هدایای نقدی و کالایی مردم استان را جمع آوری خواهند کرد .

به گفته وی، 51 پایگاه از این تعداد در تبریز و بقیه در شهرستان های آذربایجان شرقی مستقر هستند .

در این میان، ترویج فرهنگ نیکوکاری و انفاق در جامعه به خصوص در بین نسل جوان و نوجوان، ‌شاید آن کارکرد بارز و برجسته ای باشد که با حضور پرشور مردم در جریان برگزاری مراسم احسان و نیکوکاری نهادینه می شود.

بر این اساس، نسل های جدید نیز با واژه هایی همچون نیکوکاری، انفاق، نوعدوستی و احسان که شاید در عصر مدرن به فراموشی سپرده می شود بیش از گذشته آشنا می شوند.

یکی از دانشجویان تبریزی درباره احساس خود از کمک به مستمندان گفت: این یک وظیفه انسانی است که دل خانواده و یا فرد تنگدست را شاد می کند.

حسین کریم نژاد با بیان اینکه شادی خانواده های تنگدست باعث آسایش فکر افراد بخشنده می‌شود، ‌افزود: معتقدم خداوند هیچ وقت اقدام افراد خیر را بدون پاداش نمی گذارد زیرا دل امیدوار به خدا هیچگاه در زندگی در نمی ماند.

وی ادامه داد: همه ساله شاهدیم که انسانهای سخی در مراسمهای ویژه هفته احسان و نیکوکاری آنچه که در توان داشته اند را در طبق اخلاص گذاشته و به افراد و خانواده های نیازمند یاری رسانده اند.

شهروند دیگری اعتقاد دارد: انسان اگر بتواند و استطاعت داشته باشد قدری از دارایی خود را به خانواده ای درمانده و آبرومند ببخشد واقعاً احساس خوشی پیدا می کند و مهمتر از آن خداوند به مال و عمرش برکت می دهد.

مصطفی الیاسی گفت: بارها به این حقیقت که وجود انسان ها تنها برای اهل و عیالشان نیست فکر کرده و به درستی آن پی برده ام، ولی از اینکه هنوز برخی از ما در خواب غفلت به سر می‌بریم در حیرت هستم.

یکی از اصناف بازار تبریز هم با اشاره به اینکه انفاق به مستمندان باید به گونه ای باشد که آبروی نیازمندان محفوظ بماند، ‌اضافه کرد: طبقات مختلف مردم نباید از کمک به نیازمندان به ویژه در آستانه عید،‌ دریغ کنند.

خلیل قهرمانی گفت: الان که در روزهای آخر سال، خرج نو کردن لباس بچه هاو هزینه های خواه ناخواه شب عید بیش از ایام دیگر سال است به نظر می رسد برطرف کردن نیاز مادی و غیرمادی تهی دستان که اغلب آنان را خانواده های آبرومند تشکیل می دهند بالاترین لذت معنوی باشد.

با این اوصاف، به اعتقاد عموم مردم، جشن نیکوکاری صرف نظر از کمکهای نقدی و کالایی که جمع آوری می شود به لحاظ معنوی، ‌اجتماعی و فرهنگی دارای کارکردهای ویژه ای است.

بر این اساس، گسترش و تقویت هر چه بیشتر فرهنگ احسان و انفاق‌، کمک به همنوع و انسجام اجتماعی مهمترین دستاوردهای معنوی و البته ماندگار هفته احسان و نیکوکاری است.

روزهای پایانی سال، فرصت مناسبی است نگاه مان را بیش از همیشه شستشو داده و طعم خوش شادی های خود را با زندگی خانواده های تهیدست تقسیم کنیم.