حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این گفتمانهای دینی در راستای گسترش فرهنگ دینی و انقلاب اسلامی در مساجد، مراکز فرهنگی و آموزشی استان برگزار شده است.

وی افزود: این گفتمان‌ها دارای چند ویژگی مهم و کلیدی از جمله مخاطب قرار دادن نسل جوان و دانشجو هستند و برپایی گفتمان در زمینه‌هایی دینی، اجتماعی، سیاسی که مورد نیاز جامعه است.

به گفته وی، مخاطبان این جلسات به طیف‌های مختلف موجود در جامعه مانند حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، بسیجیان، قشر روشنفکر جامعه است.

وی اهداف کلی این گفتمان‌ها را گسترش فرهنگ دینی و انقلاب اسلامی، ایجاد انگیزه تحقیق و آموزش در دانشگاه‌ها و ارتقای سطح بینش و شناخت در دانشگاه‌ها اعلام کرد.

شکری ایجاد بستری مناسب برای استفاده از استادان مجرب، فرهنگسازی در جامعه، برطرف کردن شبهات مذهبی فرهنگی و سیاسی، ایجاد شور سیاسی و پررنگ کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایجاد انس با روحانیت و نیروهای موثر در انقلاب اسلامی را از دیگر اهداف این گفتمان‌ها دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ایجاد روح پرسمان و گفتمان، بهره‌برداری از تشکل‌های فعال و متعهد، طراحی قالب‌های متنوع گفتمان و نوآوری در امر گفتمان از راهکارهای اداره تبلیغات اسلامی استان سمنان است.

علی شکری تصریح کرد: شناخت مراکز و مناطق مستعد، برگزاری هم‌اندیشی استادان گفتمانی، شناخت مبلغان و استادان جدید گفتمانی و تولید محصولات نرم‌افزاری برای ارائه خدمات به‌صورت وسیع‌تر از دیگر راهکارهای این اداره کل محسوب می‌شود.

وی یاد آور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با هدف ایجاد و برگزاری گفتمان‌ها و همایش‌هایی در موضوعات و قالب‌های مختلف بر آن است که در حد خود در فرهنگ‌سازی نسبت به جامعه اسلامی سهیم باشد.